Секрет скрипок Страдивари скрывался в дереве

Точнее, в пропитке деки.

Старинные скрипки, созданные Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери в 17-18 веках, по-прежнему пользуются большим спросом у современных музыкантов. Новое исследование раскрывает одну из скрытых причин: химическая обработка древесины инструментов.

Как оказалось, не только качество изготовления создает превосходное звучание этих классических скрипок, названных кремонскими скрипками по названию региона, где они были произведены, но и способ обработки древесины.

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В этом последнем исследовании особое внимание уделялось деке скрипки, той части, которая наиболее важна для акустической отдачи инструмента. Дека Страдивари и Гварнери относительно тонкие и легкие по современным стандартам, и именно здесь изначально были применены химические вещества.

"Это новое исследование показывает, что Страдивари и Гварнери использовали свой собственный индивидуальный метод обработки древесины, которому они могли бы придать большое значение", - говорит биохимик Джозеф Надьвари из Техасского университета A&M.

"Они могли бы понять, что специальные соли, которые они использовали для пропитки древесины, также придали ей некоторую полезную механическую прочность и акустические преимущества".

Идея о том, что химическая обработка является причиной, по которой скрипки Страдивари и Гварнери выделяются среди других, была исследована Надьвари и его коллегами и раньше, но эта новая работа идет дальше в определении того, какие вещества, вероятно, использовались мастерами-скрипачами.

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Используя комбинацию методов, включающих спектроскопию (изучение материалов с использованием света и излучения), микроскопический анализ и химические методы, команда смогла идентифицировать буру, сульфаты цинка и меди, квасцы и известковую воду как часть смеси.

Общая цель этих приложений было бы сохранить дерево и настроить акустику скрипки, говорят исследователи. Например, бура использовалась в качестве консерванта еще со времен древних египтян.

Химические вещества были обнаружены повсюду и проникали сквозь дерево, так что это была не просто обработка поверхности. Вполне вероятно, что свежие еловые доски, использованные для деки, были на некоторое время пропитаны специальной химической смесью перед использованием.

"Присутствие этих химикатов указывает на сотрудничество между производителями скрипок и местной аптекой и фармацевтом в то время", - говорит Надьвари.

"И Страдивари, и Гварнери захотели обработать свои скрипки, чтобы не дать червям поедать древесину, потому что в то время заражения червями были очень распространены".

В эпоху отсутствия патентов и последующей защиты от конкуренции производители кремонских скрипок были бы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить свои процессы в секрете - методы обработки не были бы видны невооруженным глазом, и секретность, возможно, является одной из причин того, что эти методы исчезли.

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Сейчас осталось всего несколько сотен инструментов от каждого мастера, и они могут быть проданы за десятки миллионов долларов, когда переходят из рук в руки.

Теперь мы знаем, отчасти, почему - хотя потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить точную используемую химическую смесь и то, как она взаимодействует с древесиной, потенциально изменяя акустику.

"Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке, и это сыграло прямую роль в создании великолепного звука Страдивари и Гварнери", - говорит Надьвари.

Напомним, ранее сообщалось, что таблицу Менделеева поместили на волоске.