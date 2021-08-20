Сексуально разочарованные морские змеи пристают к аквалангистам

Считается, что причиной является плохое зрение змей.

Аквалангист из Австралии заметил странное поведение при контакте с самцами морских змей : ядовитые рептилии обвивались вокруг его ласт, лизали воду вокруг него и даже иногда преследовали его под водой. Теперь он знает почему: это был брачный сезон, и самцы подумали, что он потенциальный партнер.

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В новом исследовании дайвер и другой исследователь проанализировали 158 из этих взаимодействий с оливковыми морскими змеями (Aipysurus laevis) за несколько лет на Большом Барьерном рифе и обнаружили, что взаимодействия были более обычными во время брачного сезона рептилий. Сексуально неудовлетворенные змеи также демонстрировали сложное поведение, которое часто используется во время ухаживания между морскими змеями.

"Самцы очень возбуждены и активны в поисках подруг", - сказал ведущий автор исследования Рик Шайн, биолог-эволюционист и эксперт по рептилиям из Университета Маккуори в Австралии. Но поскольку самцы не могут отличить самок змей от аквалангистов, это может привести к смешным взаимодействиям, добавил он.

Хотя оливковые морские змеи ядовиты и потенциально смертельны для людей, исследователи не считают, что люди подвержены повышенному риску плавания с рептилиями во время брачного сезона.

Тим Линч, ныне старший научный сотрудник CSIRO, национального научного агентства Австралии, собрал данные, работая над докторской степенью в Университете Джеймса Кука в Австралии в середине 1990-х годов. Он записал встречи у островов Кеппел на юге Большого Барьерного рифа и первым заметил связь между их необычным поведением и спариванием.

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"Это было захватывающе; они самые изящные из животных и к тому же не имеют эволюционных отношений с людьми", - сказал Линч. "На самом деле они не пытаются напасть на вас; им просто любопытно".

Новое исследование было проведено после того, как Шайн прочитала работу Линча, исследуя морских змей. "Я прочитал его диссертацию, подумал, что это здорово, и убедил его сотрудничать со мной, чтобы наконец опубликовать эти захватывающие результаты", - сказал Шайн.

Хотя данные были собраны более 25 лет назад, исследователи по-прежнему считают, что результаты актуальны и сегодня.

"Я думаю, что данные все еще достоверны, поскольку поведение змей и, возможно, людей также не изменится", - сказал Линч.

Во время 74 из 158 встреч к Линчу подошла морская змея, и большинство из них совпало с периодом спаривания с мая по август. Самцы также значительно чаще, чем самки, подходили к ныряльщику и проявляли определенное брачное поведение по отношению к ним, особенно во время брачного сезона.

Линч также описал поведение, которое, как известно, происходит во время брачного сезона, например, самцы обвиваются вокруг его ласт.

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"Самцы обвиваются вокруг самок во время ухаживания, вероятно, чтобы эффективно держаться, пока они занимают позицию для спаривания", - сказал Шайн.

Самцы также имели тенденцию показывать язык Линчу. Однако наиболее поразительное поведение произошло в 13 случаях, когда самцы быстро погнались за Линчем под водой, когда он плыл.

"Самки не гонятся; они убегают [во время спаривания]", - сказал Линч. "Таким образом, плыть подальше от змеи-самца - это имитировать ухаживание, что побуждает самца следовать за ней".

Исследователи подозревают, что змеи, преследовавшие Линча, вероятно, были в разгар неудачной попытки спаривания.

"Понятно, что большинство подходов к ныряльщикам принадлежало самцам, которые потеряли контакт с самками, которых они преследовали", - сказал Шайн. "Они отчаянно ищут самку, если теряют с ней связь".

Исследователи подозревают, что морские змеи не могут правильно различать формы под водой.

"Гораздо труднее видеть сквозь воду, чем через воздух, особенно если вода грязная", - сказал Шайн. Он добавил, что морские змеи также произошли от наземных змей сравнительно недавно, поэтому у них нет визуальной системы, которая бы хорошо работала под водой.

Вместо этого морские змеи больше полагаются на запах, а не на зрение.

Вероятно, именно поэтому щелканье языком было таким часто наблюдаемым поведением во время взаимодействия с дайверами, сказал Линч. "Они могут подтвердить, что вы не змея, только лизнув вас".

Напомним, ранее сообщалось, что возле Аляски на видео сняли морского монстра.