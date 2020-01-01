Найден один из крупнейших и старейших кораллов Большого Барьерного рифа

Массивная коралловая колония "Муга дхамби" - одна из крупнейших и старейших в своем роде.

Массивная коралловая колония Муга дхамби - одна из крупнейших и старейших в своем роде на Большом Барьерном рифе Ричард Вудгетт

Австралийские ученые обнаружили одну из крупнейших и старейших колоний кораллов на Большом Барьерном рифе, который является самой большой системой коралловых рифов на Земле.

Массивный коралл принадлежит к роду Porites и имеет ширину 10,4 метра и высоту 5,3 метра, что делает его самым широким и шестым по высоте кораллом на Большом Барьерном рифе. Любители подводного плавания нашли рекордный коралл у побережья Гулбуди, входящего в группу островов Палм в Квинсленде, Австралия, и назвали его "Муга дхамби", что означает "большой коралл" на языке народа манбарра, являющегося коренным народом Пальмовых островов.

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Исследователи обнаружили, что массивный коралл существует от 421 до 438 лет, что означает, что он появился еще до колонизации Австралии. По словам исследователей, колония пережила столетия воздействия инвазивных видов, обесцвечивания кораллов и отливов, а также около 80 крупных циклонов.

"Это сооружение, вероятно, является одним из старейших на Большом Барьерном рифе", - сказал Натан Кук, морской ученый из Reef Ecologic, неправительственной организации в Австралии, специализирующейся на кораллах.

Кораллы - это колониальные животные, которые получают большую часть своей энергии от симбиотических отношений с фотосинтезирующими водорослями, называемыми зооксантеллами. Колония связана каркасом из карбоната кальция из окружающей морской воды, который со временем медленно растет.

Невероятный обхват Муга дхамби является результатом его твердого скелета, который требует дополнительной устойчивости в воде, в то время как более гибкие мягкие кораллы требуют менее прочного основания.

Исследователи возле Муга дхамби Ричард Вудгетт

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"Эти массивные колонии растут в форме полусферы, для стабильности, вероятно, отдается предпочтение ширине, а не высоте", - сказал Кук. "Любому твердому кораллу трудно вырасти по-настоящему высоким, не сломавшись".

Другие кораллы Porites в Тихом океане выросли даже больше, чем Муга дхамби; в Американском Самоа была зарегистрирована одна колония кораллов, ее ширина - 17 м, а высота - 12 м. По словам Кука, этот риф находится за пределами Большого Барьерного рифа, но он действительно предполагает возможность обнаружения еще более крупных колоний Porites на Большом Барьерном рифе.

"На Большом Барьерном рифе много неизведанных уголков, - сказал Кук. - Возможно, существуют более крупные колонии кораллов, которые ждут, чтобы их задокументировали бесстрашные ученые".

Древние колонии, такие как Муга дхамби, предоставляют ученым редкую возможность узнать больше о состоянии рифов по мере роста кораллов.

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"Большие колонии кораллов похожи на исторические хранилища, хранящие секреты в своих каркасах из карбоната кальция", - сказал Кук. Он добавил, что подобно тому, как собирают керны антарктического ледяного покрова, чтобы увидеть, как менялись атмосферные условия с течением времени, можно взять образцы коралловых скелетов, чтобы увидеть, как изменились условия океана на Большом Барьерном рифе.

К сожалению, это может лишь подтвердить то, что уже известно ученым, - что условия океана становятся все более неблагоприятными для кораллов.

"Кораллы чувствительны к изменениям окружающей среды, особенно к повышению температуры моря", - сказал Кук. "За последние 30 лет коралловый покров Большого Барьерного рифа сократился на 50%", - добавил он, что сделало их "канарейками в угольной шахте" в связи с изменением климата.

Исследователи по-прежнему надеются, что даже если большая часть кораллового покрова будет потеряна, устойчивые колонии, такие как Муга дхамби, смогут продолжать выживать в будущем. Колония находится в очень хорошем состоянии: 70% состоит из живых кораллов, а остальная часть покрыта губками и несимбиотическими водорослями.

Напомним, ранее сообщалось, что Большой Барьерный риф несколько раз погибал и воскресал.