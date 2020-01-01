Древняя лава доказала, что магнитное поле Земли имеет цикл в 200 миллионов лет

Вы наверняка слышали, что полюса Земли могут поменяться. И теперь ученые знают это точно.

Новый анализ древних потоков лавы в восточной Шотландии, заполняющий некоторые важные пробелы в нашей истории магнитного поля, подтвердил предыдущие исследования, указывающие на 200-миллионный цикл, в течение которого поле ослабевает, а затем снова усиливается.

Команда также использовала магнитную историю, которую они нашли в геологической летописи, чтобы перепроверить другие измерения, сделанные за последние несколько десятилетий, и составить карту истории магнитного поля Земли, насчитывающей около 500 миллионов лет.

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"Наши результаты, если рассматривать их вместе с существующими наборами данных, подтверждают существование примерно 200-миллионного цикла силы магнитного поля Земли, связанного с глубокими земными процессами", - говорит палеомагнетик Луиза Хокинс из Ливерпульского университета. Великобритания.

"Поскольку почти все наши доказательства процессов внутри Земли постоянно разрушаются тектоникой плит, сохранение этого сигнала глубоко внутри Земли чрезвычайно ценно как одно из немногих ограничений, которые у нас есть".

Методы термического и микроволнового палеомагнитного анализа были использованы на образцах горных пород из древних потоков лавы, при этом выравнивание минеральных кристаллов внутри них показало состояние магнитного поля Земли на момент их первоначального формирования.

Команда обнаружила, что между 332 и 416 миллионами лет назад в магнитном поле было падение, которое совпадает с другим, произошедшим 120 миллионов лет назад. В более ранний период, который сейчас называют низким среднепалеозойским диполем (MPDL), поле, окружающее Землю, было примерно на четверть той силы, которая есть сегодня.

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Эти даты совпадают с 200-миллионным циклом и дают экспертам новые важные сведения о том, как магнитное поле вело себя более 300 миллионов лет назад, в преддверии появления заметного суперхрона - названия, данного длительному периоду. времени, когда поле остается стабильным.

"Этот всесторонний магнитный анализ потоков лавы Стратмора и Кингхорна был ключевым для заполнения периода, предшествующего Киманскому суперхрону, периода, когда геомагнитные полюса стабильны и не меняются местами в течение примерно 50 миллионов лет", - говорит Хокинс.

Если этот цикл верен, а перевороты или перевороты магнитных полюсов имеют тенденцию происходить каждые 200 000–300 000 лет, мы на самом деле обязаны еще одному - к большой озабоченности ученых, которые не уверены, как это повлияет на всех. технологии и гаджеты, которых у нас явно не было в прошлый раз.

Чем больше мы знаем об истории магнитного поля Земли в целом, тем лучше мы можем предсказать, что оно будет делать дальше. Если наше силовое поле против космической радиации начинает создавать проблемы, нам нужно знать об этом как можно раньше.

Был еще один бонус к исследованию: ранее считалось, что изменение ориентации магнитного поля происходит, когда поле слабее, и это еще одна гипотеза, которую подтверждают новые данные.

"Наши результаты также подтверждают, что слабое магнитное поле связано с инверсией полюсов, в то время как поле, как правило, сильное во время суперхрона, что важно, поскольку почти невозможно улучшить данные об инверсии до примерно 300 миллионов лет назад", - говорит Хокинс.

Напомним, ранее сообщалось, что в магнитном поле Земли нашли тайные порталы.