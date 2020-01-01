Созданные в лаборатории мини-мозги выращивают собственные наборы глаз

Ученые выращивали органоиды мозга с помощью оптических чашек.

Согласно новому исследованию, ученые недавно вырастили мини-мозг со своими собственными "глазами".

Органоиды - это миниатюрные версии органов, которые ученые могут выращивать в лаборатории из стволовых клеток, или клеток, которые могут созреть в любой тип клеток в организме. Ранее ученые разработали крошечные бьющиеся сердца и слезные протоки, которые могли плакать, как люди . Ученые даже вырастили мини-мозг, который производит мозговые волны, как у недоношенных детей.

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Теперь группа ученых вырастила мини-мозг, у которого есть то, чего нет у их реальных аналогов: набор структур, похожих на глаза, называемых «оптические чашки», которые дают начало сетчатке - ткани, которая находится в задней части глаза и содержит светочувствительные клетки, говорится в заявлении .

В человеческом теле сетчатка посылает сигналы в мозг через зрительный нерв, позволяя нам видеть изображения. "В мозге млекопитающих нервные волокна ганглиозных клеток сетчатки тянутся, чтобы соединиться со своими целями в мозгу, аспект, который никогда ранее не проявлялся в системе in vitro", - сказал старший автор Джей Гопалакришнан, исследователь Университетской больницы Дюссельдорфа. заявление. (Ганглиозные клетки - это нейроны, расположенные на внутренней поверхности сетчатки, которые напрямую взаимодействуют с мозгом)

Ранее исследователи выращивали оптические чашки индивидуально в лабораториях, но, согласно заявлению, это первое исследование, в котором оптические чашки были интегрированы в органоиды мозга.

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Гопалакришнан и его команда адаптировали метод, который они ранее разработали для превращения стволовых клеток в нервную ткань, чтобы создать мини-мозг с оптическими чашками. После того, как стволовые клетки превратились в мини-мозг, органоиды образовали оптические чашки. Согласно заявлению, глазные чашки появились уже через 30 дней и созревали в течение 50 дней - сроки, аналогичные тем, как развивается сетчатка у человеческого эмбриона.

Всего исследователи создали 314 мини-мозга, 72% из которых сформировали оптические чашки. Согласно заявлению, органоиды содержат различные типы клеток сетчатки, которые формируют активные нейронные сети, реагирующие на свет. Органоиды также сформировали ткань хрусталика и роговицы.

"Наша работа подчеркивает замечательную способность органоидов мозга генерировать примитивные сенсорные структуры, которые чувствительны к свету и содержат типы клеток, аналогичные тем, которые обнаруживаются в организме", - говорится в заявлении Гопалакришнана.

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Почему ученые выращивают такие мини-мозги в лаборатории? Эти органоиды могут быть полезны для изучения развития человеческого мозга и связанных с ним заболеваний. По словам Гопалакришнана, ученые могут использовать новые органоиды - со своими оптическими чашками - для изучения взаимодействия мозга и глаза во время развития эмбриона. Более того, их можно использовать для изучения заболеваний сетчатки и, возможно, даже для создания персонализированных типов клеток сетчатки для лечения.

Теперь исследователи надеются выяснить, как сохранить жизнеспособность оптических чашечек в течение длительного времени, и использовать их для исследования механизмов, лежащих в основе заболеваний сетчатки.

Напомним, ранее сообщалось, что электрическая стимуляция делает мозг моложе.