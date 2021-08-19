Blue Origin назначил дату нового полета

В отличие от последнего полета Blue Origin, этот будет без экипажа.

Blue Origin нацелена на 25 августа для следующего полета своего суборбитального аппарата New Shepard как сообщили 18 августа представители компании.

Миссия без экипажа стартует с космодрома Blue Origin в Западном Техасе в 16:35 по Киеву 25 августа.

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Космический полет на следующей неделе станет 17-м по счету для Blue Origin и первым с момента дебютной миссии компании с экипажем, которая состоялась 20 июля. В тот день на New Shepard находился основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя пионер авиации Уолли Фанк и 18-летний голландский студент Оливер Дэемен.

Миссия 25 августа, известная как NS-17, не будет принимать людей, но New Shepard - многоразовая ракетно-капсульная группа - не будет пустой. Капсула будет содержать 18 коммерческих полезных нагрузок, 11 из которых спонсируются NASA, а также тысячи открыток, присланных детьми через некоммерческий клуб Blue Origin, сообщили сегодня представители компании.

Кроме того, снаружи капсулы будет проведен демонстрационный эксперимент NASA с датчиком спуска, спуска и посадки - набор технологий, призванных помочь космическим кораблям более точно приземляться на Луну и другие космические тела. Это будет второй полет Blue Origin для сенсорного комплекса, который впервые достиг суборбитального пространства на борту New Shepard в октябре 2020 года.

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И, впервые для миссии New Shepard, на NS-17 будет представлена ​​художественная инсталляция - "Суборбитальный триптих" Амоако Боафо. Работа состоит из трех портретов, "нарисованных на верхней части капсулы экипажа на крышках главного парашюта", - написали представители Blue Origin в описании миссии NS-17. "Портреты запечатлели художника, его мать и мать друга. Художественные работы являются частью программы Uplift Art от Uplift Aerospace, цель которой - вдохновлять новые идеи и генерировать диалог, делая пространство доступным и связанным с человеческим опытом".

Blue Origin в настоящее время управляет двумя капсулами New Shepard. Одна из них - та, которая стартует на следующей неделе - посвящена полетам исследовательских грузов в беспилотных миссиях. NS-17 станет восьмой космической миссией этого корабля.

У Blue Origin есть один главный конкурент в сфере суборбитального космического туризма - Virgin Galactic, которая в прошлом месяце провела свою первую суборбитальную миссию с полным экипажем. Virgin Galactic управляет космическим самолетом с шестью пассажирами и двумя пилотами, который взлетает с взлетно-посадочной полосы под крыльями авианосца и скользит обратно для посадки на взлетно-посадочную полосу в конце каждой миссии. New Shepard, напротив, полностью автоматизирован, и оба его элемента возвращаются на Землю на парашютах.

Virgin Galactic продает места по 450 000 долларов за штуку. Blue Origin пока не объявила, сколько стоит поездка на New Shepard.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin отложил первый запуск New Glenn до конца 2022 года.