Moderna начнет испытание вакцины против ВИЧ на людях

Moderna начнет испытания своей экспериментальной вакцины против ВИЧ на основе мРНК уже 19 августа.

Согласно новому заявлению в регистр клинических испытаний Национального института здравоохранения США, первая фаза будет включать 56 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые не имеют ВИЧ, и будет проверять безопасность вакцины, а также внешний вид для основной реакции иммунной. Вакцина-кандидат функционально подобна системе мРНК, которая так успешно использовалась в вакцине Moderna от COVID-19 .

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В течение многих лет исследователи изучали потенциал мРНК-вакцин, но вакцины Pfizer и Moderna COVID-19 были первыми, которые были использованы у людей, и обе оказались безопасными и в целом успешными в предотвращении и снижении тяжести атипичной пневмонии.

Moderna будет испытывать две версии своей новой вакцины-кандидата, официально названной мРНК-1644 (вариант известен как мРНК-1644v2-Core). Это первая мРНК-вакцина против ВИЧ, испытанная на людях.

В рамках испытания будет четыре группы: две получат смесь версий вакцины, а две получат одну или другую.

На этом раннем этапе испытание не является "слепым", что означает, что каждый, кто получит вакцину, будет знать, что он получает. Это потому, что сейчас исследователи не пытаются выяснить, насколько хорошо работает вакцина. Эта первая фаза продлится примерно 10 месяцев, и они просто хотят убедиться, что она безопасна и вызывает базовый иммунный ответ.

Если вакцина пройдет эту стадию, им все равно придется пройти испытания фазы 2 и фазы 3, чтобы определить, насколько хорошо они работают для предотвращения ВИЧ-инфекции среди более широких слоев населения.

Итак, как работают вакцины с мРНК ? В отличие от традиционных вакцин, которые обычно содержат некоторую часть ослабленного или инактивированного вируса, вакцины с мРНК содержат "буклет с инструкциями", который передается в наши клетки и сообщает им, как создавать фрагменты определенных белков, которые находятся снаружи целевого вируса.

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В течение короткого периода времени (обычно от 24 до 48 часов) наши клетки начинают вырабатывать эти белки, а наши тела отмечают их как чужеродные и вызывают иммунный ответ. Надеюсь, это означает, что когда вы подвергаетесь действию вируса, ваше тело распознает белки-шипы и будет достаточно быстро, чтобы бороться с ним, прежде чем инфекция станет слишком серьезной.

Согласно материалам клинических испытаний Moderna о вакцине-кандидате от ВИЧ: "Гипотеза состоит в том, что последовательная вакцинация с помощью прайма, нацеленного на зародышевую линию, с последующим направленным бустом иммуногенов может вызвать определенные классы В-клеточных ответов и направить их раннее созревание в сторону широко нейтрализующих антител (bnAb) разработка через платформу мРНК".

Напомним, ранее сообщалось, что новая терапия позволит выманивать ВИЧ и убивать его.