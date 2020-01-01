На раскопках в США нашли вымершее существо размером с домашнюю кошку

Животное назвали в честь одного из героев Толкина.

В начале своего пути к Одинокой горе в фильме Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» (1937) Бильбо Бэггинс и компания пересекаются с огромным, меняющим форму воином по имени Беорн.

"Иногда это огромный черный медведь, - говорит волшебник Гэндальф о человеке, - иногда это большой сильный черноволосый человек с огромными руками и большой бородой".

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В любом случае Беорн - гигант среди своих сверстников. А теперь палеонтологи увековечили косматое животное с топором, открыв вымершее млекопитающее, получившее известность в эпоху палеоцена (от 65 до 23 миллионов лет назад), вскоре после смерти динозавров . Они называют это пушистое, пухлое существо Beornus honeyi.

"Я всегда была большим поклонником Толкина, и существует давняя традиция называть млекопитающих раннего палеоцена в честь персонажей Толкина", - говорит Мадлен Аттеберри, исследователь из Университета Колорадо в Боулдере и ведущий автор нового исследования. "Я выбрала Beornus honeyi из-за большого размера и« раздутого »вида его зубов по сравнению с другими млекопитающими того времени".

Вы могли ожидать, что Беорн среди древних млекопитающих будет неповоротливым, похожим на медведя монстром с острыми как топор зубами и когтями, но реальность немного неожиданна.

Согласно новому исследованию, опубликованному 17 августа в США, B. honeyi - это кондиларт - часть отряда доисторических четвероногих млекопитающих, которые были немного похожи на собак, но на самом деле были предками копытных, таких как лошади и носороги. Журнал систематической палеонтологии. Но Беорн не был носорогом; окаменелости нижней челюсти существа предполагают, что оно было не больше современной домашней кошки.

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По словам исследователей, это на самом деле огромно по сравнению с зверинцем кондилартов размером с крысу, которые бродили по Северной Америке в раннем палеоцене. По словам Аттеберри, эта относительная крупность, а также очень большие коренные зубы и пухлые щеки B. honeyi сделали его достойным своего имени в стиле Толкина. Как и другие кондиларты, Беорн, вероятно, использовал свои большие плоские зубы для измельчения растений, но, возможно, также ел случайные насекомые или другие источники мяса, пишет команда.

Но Беорн был лишь одним из многих мелких млекопитающих, которые, кажется, процветали после падения динозавров. В том же исследовании, которое включало ряд окаменелостей челюстей, раскопанных в бассейне Большого водораздела на юге Вайоминга, исследователи также идентифицировали два других вида кондилартов, ранее неизвестных науке - Conacodon hettingeri и Miniconus jeanninae . Все три недавно описанных вида были близкородственными, но имели явные различия в форме и размере зубов.

По словам Аттеберри, эти кондиларты могут помочь переписать историю самых ранних млекопитающих, населявших Северную Америку после вымирания динозавров. Предыдущие исследования фауны за первые 320 000 лет после этого массового вымирания показывают, что млекопитающие все еще восстанавливаются, и что отдельные семьи, такие как кондиларты, диверсифицируются очень медленно.

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Другими словами, Беорн и его приятели могли быть частью процветающей среды мелких млекопитающих в раннем палеоцене. Эти три вида являются частью коллекции из 420 окаменелостей млекопитающих, обнаруженных только в бассейне Большого водораздела, и, по словам исследователей, там, вероятно, появятся новые виды той же эпохи.

Возможно, эти будущие открытия окаменелостей найдут свое место и в клубе Толкиена. На данный момент более двух десятков вымерших млекопитающих были названы в честь книгТолкина, в том числе насекомоядного ласки Bubogonia bombadili (названного в честь эксцентричного лесного жителя Тома Бомбадила) и собачьего предка Орка Барофагуса (названного в честь жестоких орков).

Напомним, ранее сообщалось, что найдено животное со странствующим анусом.