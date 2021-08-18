Помнят все: У каракатиц обнаружили невероятный мозг

Вы можете вспомнить, что ели на ужин в прошлый вторник? Или в этот день в прошлом году? Оказывается, каракатицы могут помнить это вплоть до старости.

Каракатицы - это первое обнаруженное нами животное, не проявляющее признаков ухудшения функции памяти с течением времени.

У людей это известно как эпизодическая память, то есть "что-где-когда" прошлых событий, в отличие от семантической памяти, когда мы вспоминаем то, что мы узнали в прошлом, без конкретных деталей изучения этого. Исследователи описали "эпизодическую память" и считают, что она может быть связана с брачным поведением каракатиц.

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Что делает каракатиц хорошими объектами для этого исследования, так это то, что они живут всего пару лет, что упрощает сравнение воспоминаний за их продолжительность жизни. Основываясь на новых экспериментах, кажется, что воспоминания, оставленные в конце жизни, остаются такими же яркими.

"Каракатицы могут помнить, что они ели, где и когда, и использовать это, чтобы принимать решения о кормлении в будущем", - говорит сравнительный психолог Александра Шнелл из Кембриджского университета в Великобритании.

"Удивительно то, что они не теряют эту способность с возрастом, несмотря на другие признаки старения, такие как потеря мышечной функции и аппетита".

Команда экспериментировала с 24 каракатицами (Sepia officinalis), обучая их собирательству, где они узнали, когда и где доступны два типа корма: креветки (которые предпочитают каракатицы) и королевские креветки.

Используя последующие тесты, головоногие моллюски продемонстрировали, что они запоминают элементы своего обучения "что, где и когда" - свидетельство эпизодической памяти - чтобы взять предпочтительную пищу в следующий раз, когда она появится в меню.

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Две подгруппы в исследовании, 10-12 месяцев (не совсем взрослые) и 22-24 месяца (далеко в пожилом возрасте), потратили одинаковое количество времени на то, чтобы узнать, как найти лучшую еду, и приготовили одинаковые количество правильных выборов при его выборе.

Исследователи предполагают, что отчасти причина того, что это превосходное воспоминание могло развиться, заключается в том, что каракатицы не спариваются до самого конца своей жизни. Возможно, моллюски, помня, что они делали для получения предыдущих партнеров, смогут более широко распространять свои гены.

"Старые каракатицы так же хорошо справлялись с задачей на память, как и молодые - на самом деле, многие из старых каракатиц показали себя лучше на этапе тестирования", - говорит Шнелл. "Мы думаем, что эта способность может помочь каракатицам в дикой природе запомнить, с кем они спаривались, чтобы они не возвращались к тому же партнеру".

Еще многое предстоит узнать о том, как функционирует эпизодическая память у животных - поскольку они на самом деле не могут общаться с нами, оценить это сложно, но предыдущие исследования сделали некоторые шаги в этой области.

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Доказательства эпизодической памяти наблюдались у других животных, включая крыс и соек, но исследователи говорят, что в каракатицах есть что-то, что отличает их в настоящий момент: они не видят, как эти воспоминания ухудшаются с возрастом.

Это может быть связано с тем, что, в отличие от людей и других позвоночных, мозг каракатицы не имеет гиппокампа, который тесно связан с памятью. У каракатиц ухудшается обучаемость и память, но только за два-три дня до смерти.

"Эти результаты предполагают, что система эпизодической памяти у каракатиц отличается от эпизодической памяти у других нечеловеческих видов, по крайней мере, с точки зрения ее развития на протяжении всей жизни животного", - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

"Является ли это различие результатом разницы в нейроанатомии каракатиц, требует дальнейшего внимания".

Напомним, ранее сообщалось, что информацию из мозга научились сохранять на компьютер.