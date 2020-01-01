Шимпанзе используют приветствия, как и люди

Но бонобо более "вежливы", чем шимпанзе.

Новое исследование показало, что шимпанзе и бонобо сигнализируют друг другу "привет" и "пока", вступая в социальные встречи и выходя из них.

Другими словами, эти обезьяны, у которых примерно 99% ДНК человека, вежливо приветствуют и прощаются друг с другом, как и люди. По словам исследователей, до сих пор такое поведение не было зарегистрировано за пределами человеческого вида.

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"Наши результаты показывают, что два вида человекообразных обезьян обычно проходят тот же процесс и этапы, что и люди при установлении, выполнении и прекращении совместных действий", - писали исследователи в исследовании, опубликованном в Интернете 11 августа в журнале iScience.

Конечно, обезьяны не просто "говорят" это. Скорее, у них было множество невербальных сигналов. То же самое и с людьми. Например, когда люди подходят для взаимодействия, они часто ориентируются друг на друга, смотрят друг на друга и демонстрируют намерение прикоснуться, обнять или поцеловать, прежде чем начать говорить, пишут исследователи в исследовании. При выходе из взаимодействия люди часто отворачиваются друг от друга.

По словам исследователей, такое поведение представляет собой "совместное обязательство" которое отчасти является чувством долга, которое мы испытываем друг к другу, но также и процессом налаживания взаимного взаимодействия и согласования того, когда его прекратить.

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Чтобы определить, практикуют ли шимпанзе и бонобо такое поведение, исследователи проанализировали 1242 взаимодействия обезьян в зоопарках и обнаружили, что эти приматы часто общаются друг с другом - часто с помощью жестов, включающих пристальное внимание и прикосновение друг к другу, держание за руки или бодание головами. до и после встреч, таких как уход или игра. Однако исследователи обнаружили, что из двух видов бонобо определенно были более вежливыми, приветствуя друг друга чаще, чем шимпанзе.

Исследователи обнаружили, что в начале совместного взаимодействия бонобо обменивались входными сигналами и взаимными взглядами в 90% случаев, а шимпанзе - в 69%. Во время прощания бонобо также затмевали шимпанзе, демонстрируя выходное поведение в 92% случаев, тогда как шимпанзе показывали это в 86% взаимодействий.

Исследовательская группа также изучила, изменилось ли это поведение, когда обезьяны взаимодействовали с близкими людьми. Они обнаружили, что чем ближе бонобо друг к другу, тем короче продолжительность их поведения при входе и выходе. "Это не так уж отличается от человеческого поведения", - сказала ведущий исследователь Рафаэла Хизен, научный сотрудник факультета психологии Даремского университета в Соединенном Королевстве.

"Когда вы общаетесь с хорошим другом, у вас меньше шансов приложить много усилий для вежливого общения", - говорится в заявлении Хизена.

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Напротив, продолжительность входного и выходного поведения шимпанзе "не зависела от силы социальных связей", - пишут исследователи в своем исследовании. По словам исследователей, это может быть связано с тем, что по сравнению с иерархическим обществом шимпанзе бонобо в значительной степени эгалитарны, социально терпимы и подчеркивают дружбу и союзы между женщинами и отношениями между матерью и сыном. Таким образом, имеет смысл, что социальные отношения бонобо будут иметь сильное влияние на их "привет" и "до свидания", пишут исследователи в своем исследовании.

Между тем, они отметили, что не было значительного влияния разницы в рангах на наличие фаз входа или выхода у любого из видов обезьян.

Полученные данные предполагают, что, возможно, общий предок человекообразных обезьян и человекообразных обезьян практиковал схожее поведение, говорят исследователи.

"Поведение не превращается в окаменелость. Вы не можете выкопать кости, чтобы посмотреть, как эволюционировало поведение. Но вы можете изучить наших ближайших ныне живущих родственников: человекообразных обезьян, таких как шимпанзе и бонобо", - сказал Хизен. "Присутствует ли этот тип общения у других видов, будет интересно изучить в будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые расшифровали язык жестов шимпанзе.