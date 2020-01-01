Редкое природное событие на Аляске: одновременно извергается три вулкана

В настоящее время извергаются три вулкана в цепи Алеутских островов на Аляске, а еще два других только готовятся к извержению.

Согласно сообщению NBC, с момента одновременного извержения трех алеутских вулканов прошло не менее семи лет. Эта повышенная вулканическая активность на данный момент не вызывает никаких разрушений, но это интересная ситуация; поскольку вулканы могут быть непредсказуемыми, ученые внимательно следят за ними.

По данным обсерватории вулканов Аляски, вулкан Большой Ситкин, гора Павлова и вулкан Семисопочный находятся на уровне опасности оранжевого вулкана по состоянию на воскресенье, 15 августа.

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Это означает, что извержения в настоящее время происходят, но они относительно небольшие, грубые с минимальным количеством пепла.

На горе Павлова и Семисопочной было обнаружено лишь незначительное количество пепла, а на Большом Ситкине - нет. Однако из Большого Ситкина течет лава, а в Семисопочном были зафиксированы сильные сейсмические толчки и несколько взрывов.

Кроме того, гора Кливленд и вулканический комплекс на Атке проявляют признаки активности - повышенная жара под горой Кливленд и небольшие землетрясения под Аткой. Оба находятся на уровне опасности желтого вулкана.

Хотя такая одновременная вулканическая активность на Алеутских островах является редкостью, это не редкость. Алеутская дуга - это цепь вулканов, простирающаяся вдоль границы субдукции между двумя тектоническими плитами - Тихоокеанской плитой, проталкивающейся под Североамериканскую плиту. Цепь простирается от полуострова Аляска до полуострова Камчатка в России.

Часто при извержении вулканов могут пробуждаться и другие близлежащие вулканы в непосредственной близости, но не всегда понятно почему. Алеутская дуга таит в себе загадки иного рода.

В 1996 году вулканическая и сейсмическая активность распространилась на 870 километров дуги, что, по мнению ученых, должно было быть более чем случайным, хотя триггер неизвестен .

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В этом случае тоже не совсем понятно, что происходит. Почти 290 километров (180 миль) пролегают между двумя крайними вулканами во время этой волны активности, Большим Ситкин и Семисопочной.

В прошлом году исследователи обнаружили, что совокупность вулканов вдоль Алеутской дуги может быть частью более крупного супервулкана, но только одно из ныне громыхающих зверей, гора Кливленд, входит в указанную группу.

Хотя здесь не о чем беспокоиться, мероприятие может оказаться очень интересным с научной точки зрения.

Геологи и вулканологи, несомненно, будут следить за ситуацией, чтобы увидеть, смогут ли они найти связь с более ранними вспышками одновременной активности, и попытаться узнать больше об этой таинственной дуге вулканов.

Напомним, ранее сообщалось, что ледники Аляски могут растаять к 2070 году.