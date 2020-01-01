Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Редкое природное событие на Аляске: одновременно извергается три вулкана

Комментариев: 0
В настоящее время извергаются три вулкана в цепи Алеутских островов на Аляске, а еще два других только готовятся к извержению.
Гора Павлова, 5 августа 2021 года
Гора Павлова, 5 августа 2021 года
AVO

Согласно сообщению NBC, с момента одновременного извержения трех алеутских вулканов прошло не менее семи лет. Эта повышенная вулканическая активность на данный момент не вызывает никаких разрушений, но это интересная ситуация; поскольку вулканы могут быть непредсказуемыми, ученые внимательно следят за ними.

По данным обсерватории вулканов Аляски, вулкан Большой Ситкин, гора Павлова и вулкан Семисопочный находятся на уровне опасности оранжевого вулкана по состоянию на воскресенье, 15 августа.

Читай также: Над Аляской засекли частицу урана из КНДР

Это означает, что извержения в настоящее время происходят, но они относительно небольшие, грубые с минимальным количеством пепла.

На горе Павлова и Семисопочной было обнаружено лишь незначительное количество пепла, а на Большом Ситкине - нет. Однако из Большого Ситкина течет лава, а в Семисопочном были зафиксированы сильные сейсмические толчки и несколько взрывов.

Кроме того, гора Кливленд и вулканический комплекс на Атке проявляют признаки активности - повышенная жара под горой Кливленд и небольшие землетрясения под Аткой. Оба находятся на уровне опасности желтого вулкана.

Хотя такая одновременная вулканическая активность на Алеутских островах является редкостью, это не редкость. Алеутская дуга - это цепь вулканов, простирающаяся вдоль границы субдукции между двумя тектоническими плитами - Тихоокеанской плитой, проталкивающейся под Североамериканскую плиту. Цепь простирается от полуострова Аляска до полуострова Камчатка в России.

Часто при извержении вулканов могут пробуждаться и другие близлежащие вулканы в непосредственной близости, но не всегда понятно почему. Алеутская дуга таит в себе загадки иного рода.

В 1996 году вулканическая и сейсмическая активность распространилась на 870 километров дуги, что, по мнению ученых, должно было быть более чем случайным, хотя триггер неизвестен .

Читай также: Возле Аляски на видео сняли морского монстра

В этом случае тоже не совсем понятно, что происходит. Почти 290 километров (180 миль) пролегают между двумя крайними вулканами во время этой волны активности, Большим Ситкин и Семисопочной.

В прошлом году исследователи обнаружили, что совокупность вулканов вдоль Алеутской дуги может быть частью более крупного супервулкана, но только одно из ныне громыхающих зверей, гора Кливленд, входит в указанную группу.

Хотя здесь не о чем беспокоиться, мероприятие может оказаться очень интересным с научной точки зрения.

Геологи и вулканологи, несомненно, будут следить за ситуацией, чтобы увидеть, смогут ли они найти связь с более ранними вспышками одновременной активности, и попытаться узнать больше об этой таинственной дуге вулканов.

Напомним, ранее сообщалось, что ледники Аляски могут растаять к 2070 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Аляска, вулканы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь