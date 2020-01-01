Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Жара превзошла все рекорды.

Июль был самым жарким месяцем в мире, когда-либо зарегистрированным, как сообщило в пятницу научное агентство США, в последних данных, которые бьют тревогу в связи с климатическим кризисом.

“Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных“, - сказал Рик Спинрад, администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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“Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для всего мира“, - сказал Спинрад в заявлении со ссылкой на данные Национальных центров экологической информации (NCEI).

NOAA сообщило, что комбинированная температура суши и поверхности океана была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения 20-го века, что сделало этот июль самым жарким с момента начала ведения учета 142 года назад.

Однако согласно данным, опубликованным Службой по изменению климата Copernicus Европейского союза, прошлый месяц был третьим самым теплым июлем за всю историю наблюдений в мире.

Зик Хаусфазер, ученый-климатолог из Breakthrough Institute, сказал, что для агентств нет ничего необычного в небольших расхождениях в данных.

“Рекорд NOAA имеет более ограниченный охват над Арктикой, чем другие глобальные температурные рекорды, которые, как правило, показывают июль 2021 года как второй (NASA) или третий (Коперник) самый теплый из когда-либо наблюдавшихся“, - сказал Хаусфазер.

“Но независимо от того, где именно он окажется в таблице лидеров, тепло, которое мир переживает этим летом, является явным воздействием изменения климата из-за выбросов CO2 и других парниковых газов человеком“, - сказал он.

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“Экстремальные явления, которые мы наблюдаем во всем мире, - от рекордной жары до сильных дождей и бушующих лесных пожаров - все это давно предсказанные и хорошо изученные последствия более теплого мира“, - сказал он. “Они будут продолжать усугубляться, пока мир не сократит выбросы CO2 и других парниковых газов до нуля“.

На прошлой неделе доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН по климатологии вызвал шок, заявив, что мир находится на пути к потеплению на 1,5 градуса Цельсия примерно к 2030 году.

“Ученые со всего мира предоставили самую последнюю оценку того, как меняется климат“, - сказал Спинрад из NOAA .

“Это отрезвляющий отчет МГЭИК, в котором делается вывод о том, что влияние человека однозначно является причиной изменения климата, и подтверждает, что последствия широко распространены и быстро усиливаются“.

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Пока потепление составляет всего 1,1 градуса Цельсия, этим летом мир охватил непрерывный каскад смертоносных погодных катаклизмов, вызванных изменением климата: от волн тепла от таяния асфальта в Канаде до ливней, превращающих городские улицы в Китае и Германии в реки, до неукротимые лесные пожары, охватившие Грецию и Калифорнию.

NOAA заявило, что температура только на поверхности суши в Северном полушарии была самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле - на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего, превзойдя предыдущий рекорд 2012 года.

В Азии был самый жаркий июль за всю историю, превысив 2010 год, говорится в сообщении, в то время как в Европе был второй самый жаркий июль, уступив только 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле обновлен рекорд минимальной температуры.