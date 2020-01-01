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Два самолета сообщили о ярко-зеленом НЛО над Канадой

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Согласно данным наблюдения, военному самолету, возможно, пришлось отклониться от курса, чтобы избежать загадочного объекта.
Военный самолет сообщил, что 30 июля видел НЛО над заливом Святого Лаврентия
Военный самолет сообщил, что 30 июля видел НЛО над заливом Святого Лаврентия
The Сanadian press

Поздно 30 июля пилоты двух разных самолетов - одного военного и одного коммерческого - сообщили, что видели загадочный зеленый НЛО, исчезающий в облаках над заливом Святого Лаврентия на атлантическом побережье Канады, сообщает Vice News.

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Согласно отчету, опубликованному 11 августа в базе данных об авиационных происшествиях правительства Канады, во время обоих рейсов был замечен "ярко-зеленый летающий объект", который "полетел в облако, а затем исчез". В сообщении отмечается, что объект не повлиял на работу обоих рейсов.

Одним из самолетов, сообщивших о обнаружении, был канадский военный самолет, летевший с базы в Онтарио в Кельн, Германия. Пассажирским рейсом был самолет KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Бостона в Амстердам. Штеффан Уоткинс, исследователь авиации и судоходства, просмотрел данные транспондеров двух рейсов и увидел, что военный самолет поднялся на высоту 300 метров во время наблюдения - возможно, чтобы избежать объекта или взглянуть на него поближе. 

В отличие от министерства обороны США, министерство национальной обороны Канады не отслеживает наблюдения НЛО, сообщил Vice представитель министерства. Тем не менее, к северу от границы нет недостатка в энтузиастах из числа гражданского населения. В декабре 2019 года частный коллекционер пожертвовал более 30 000 документов, связанных с НЛО, Университету Манитобы в Виннипеге.

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Между тем, в июне 2021 года Пентагон публично опубликовал долгожданный отчет о более чем 140 задокументированных наблюдениях НЛО пилотами ВМС США. В отчете сделан вывод, что "большинство сообщенных UAP [неопознанных воздушных явлений], вероятно, действительно представляют собой физические объекты", хотя нет никаких доказательств того, что инопланетные посетители стоят за какими-либо инцидентами.

Конечно, это всего лишь несекретная версия отчета на девяти страницах. Некоторые из "самых пикантных деталей" отчета скрыты в секретном приложении, которое публика никогда не увидит, сообщает The Guardian.

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Теги: НЛО, Канада, самолет
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