Два самолета сообщили о ярко-зеленом НЛО над Канадой

Согласно данным наблюдения, военному самолету, возможно, пришлось отклониться от курса, чтобы избежать загадочного объекта.

Поздно 30 июля пилоты двух разных самолетов - одного военного и одного коммерческого - сообщили, что видели загадочный зеленый НЛО, исчезающий в облаках над заливом Святого Лаврентия на атлантическом побережье Канады, сообщает Vice News.

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Согласно отчету, опубликованному 11 августа в базе данных об авиационных происшествиях правительства Канады, во время обоих рейсов был замечен "ярко-зеленый летающий объект", который "полетел в облако, а затем исчез". В сообщении отмечается, что объект не повлиял на работу обоих рейсов.

Одним из самолетов, сообщивших о обнаружении, был канадский военный самолет, летевший с базы в Онтарио в Кельн, Германия. Пассажирским рейсом был самолет KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Бостона в Амстердам. Штеффан Уоткинс, исследователь авиации и судоходства, просмотрел данные транспондеров двух рейсов и увидел, что военный самолет поднялся на высоту 300 метров во время наблюдения - возможно, чтобы избежать объекта или взглянуть на него поближе.

В отличие от министерства обороны США, министерство национальной обороны Канады не отслеживает наблюдения НЛО, сообщил Vice представитель министерства. Тем не менее, к северу от границы нет недостатка в энтузиастах из числа гражданского населения. В декабре 2019 года частный коллекционер пожертвовал более 30 000 документов, связанных с НЛО, Университету Манитобы в Виннипеге.

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Между тем, в июне 2021 года Пентагон публично опубликовал долгожданный отчет о более чем 140 задокументированных наблюдениях НЛО пилотами ВМС США. В отчете сделан вывод, что "большинство сообщенных UAP [неопознанных воздушных явлений], вероятно, действительно представляют собой физические объекты", хотя нет никаких доказательств того, что инопланетные посетители стоят за какими-либо инцидентами.

Конечно, это всего лишь несекретная версия отчета на девяти страницах. Некоторые из "самых пикантных деталей" отчета скрыты в секретном приложении, которое публика никогда не увидит, сообщает The Guardian.