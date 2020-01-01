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Крупнейшая система по сбору мусора начала чистить Тихий океан

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Проект Ocean Cleanup развернул новую систему, которая использует активную двигательную установк.
Проект Ocean Cleanup развернул новую систему, которая использует активную двигательную установку
Проект Ocean Cleanup развернул новую систему, которая использует активную двигательную установку
Ocean Cleanup

С тех пор, как в 2013 году впервые появилась смелая идея очистки моря от пластика, проект Ocean Cleanup внес много изменений в конструкцию своих заграждений для сбора мусора. Последний, возможно, самый значительный из них, когда команда перешла от пассивной конструкции, основанной на силах океана, к модели, работающей на активной силовой установке, что, по их мнению, является гораздо более эффективным способом продвижения вперед.

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Первоначально идея системы Ocean Cleanup Project заключалась в том, чтобы закрепить массивный U-образный плавучий барьер на морском дне, который будет использовать океанские течения для сбора пластиковых отходов по мере их внесения в этот район. Более поздние версии использовали свободно плавающий подход и приводились в движение потоками, волнами и ветром, создавая разницу в скорости с пластиковыми отходами, что позволяло их собирать, когда барьер перемещался через воду.

Однако тестирование этого подхода на Большом тихоокеанском мусорном пятне показало, что конструкция не совсем подходила для работы, и система изо всех сил пыталась поддерживать необходимую скорость для сбора мусора. Таким образом, команда вытащила систему и внесла несколько обновлений, наиболее заметной из которых был огромный парашют, предназначенный для замедления барьера и поддержания постоянной скорости, чтобы более быстро движущийся пластик мог дрейфовать в отверстие и оставаться там.

Новые барьеры для сбора мусора в рамках проекта Ocean Cleanup направляют отходы в зону удержания на дальнем конце
Новые барьеры для сбора мусора в рамках проекта Ocean Cleanup направляют отходы в зону удержания на дальнем конце
Ocean Cleanup

Теперь команда отказалась от идеи пассивной системы в пользу системы с активным двигателем, с судами с экипажем в любой точке U-образного барьера, буксирующим ее через воду с постоянной скоростью 1,5 узла. Идея состоит в том, чтобы направить собранный пластик в зону удержания на дальнем конце, и одно из преимуществ буксировки его судами с экипажем состоит в том, что его можно направлять в районы с высокой концентрацией отходов. Еще одно преимущество этой конструкции, согласно проекту Ocean Cleanup Project, состоит в том, что ее масштабирование будет более коммерчески выгодным.

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Эта конструкция, получившая название "Дженни", имеет барьер длиной 800 метров и описывается как первая крупномасштабная система Проекта очистки океана. Он был впервые развернут на Большом Тихоокеанском мусорном участке на этой неделе и в ближайшие 60 недель пройдет более 70 отдельных испытаний. С помощью этих тестов команда планирует не просто проверить конструкцию, но и продемонстрировать, что она оказывает ограниченное воздействие на окружающую среду и не имеет проблем с безопасностью, а также собирает значительное количество пластика.

Ежедневно в океаны выливается столько пластика, что команде придется немало потрудиться, чтобы навести порядок. Не менее важной частью его решения является сбор большей части этих отходов, смываемых в море из самых загрязненных рек мира, с помощью системы, которую она называет Interceptor . В конечном итоге команда стремится сократить количество пластикового пластика в океане на 90 процентов к 2040 году.

Напомним, ранее сообщалось, что мусорный остров в Тихом океане стал в разы больше.

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Теги: мусор, Тихий океан
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