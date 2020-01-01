Крупнейшая система по сбору мусора начала чистить Тихий океан

Проект Ocean Cleanup развернул новую систему, которая использует активную двигательную установк.

С тех пор, как в 2013 году впервые появилась смелая идея очистки моря от пластика, проект Ocean Cleanup внес много изменений в конструкцию своих заграждений для сбора мусора. Последний, возможно, самый значительный из них, когда команда перешла от пассивной конструкции, основанной на силах океана, к модели, работающей на активной силовой установке, что, по их мнению, является гораздо более эффективным способом продвижения вперед.

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Первоначально идея системы Ocean Cleanup Project заключалась в том, чтобы закрепить массивный U-образный плавучий барьер на морском дне, который будет использовать океанские течения для сбора пластиковых отходов по мере их внесения в этот район. Более поздние версии использовали свободно плавающий подход и приводились в движение потоками, волнами и ветром, создавая разницу в скорости с пластиковыми отходами, что позволяло их собирать, когда барьер перемещался через воду.

Однако тестирование этого подхода на Большом тихоокеанском мусорном пятне показало, что конструкция не совсем подходила для работы, и система изо всех сил пыталась поддерживать необходимую скорость для сбора мусора. Таким образом, команда вытащила систему и внесла несколько обновлений, наиболее заметной из которых был огромный парашют, предназначенный для замедления барьера и поддержания постоянной скорости, чтобы более быстро движущийся пластик мог дрейфовать в отверстие и оставаться там.

Новые барьеры для сбора мусора в рамках проекта Ocean Cleanup направляют отходы в зону удержания на дальнем конце Ocean Cleanup

Теперь команда отказалась от идеи пассивной системы в пользу системы с активным двигателем, с судами с экипажем в любой точке U-образного барьера, буксирующим ее через воду с постоянной скоростью 1,5 узла. Идея состоит в том, чтобы направить собранный пластик в зону удержания на дальнем конце, и одно из преимуществ буксировки его судами с экипажем состоит в том, что его можно направлять в районы с высокой концентрацией отходов. Еще одно преимущество этой конструкции, согласно проекту Ocean Cleanup Project, состоит в том, что ее масштабирование будет более коммерчески выгодным.

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Эта конструкция, получившая название "Дженни", имеет барьер длиной 800 метров и описывается как первая крупномасштабная система Проекта очистки океана. Он был впервые развернут на Большом Тихоокеанском мусорном участке на этой неделе и в ближайшие 60 недель пройдет более 70 отдельных испытаний. С помощью этих тестов команда планирует не просто проверить конструкцию, но и продемонстрировать, что она оказывает ограниченное воздействие на окружающую среду и не имеет проблем с безопасностью, а также собирает значительное количество пластика.

Ежедневно в океаны выливается столько пластика, что команде придется немало потрудиться, чтобы навести порядок. Не менее важной частью его решения является сбор большей части этих отходов, смываемых в море из самых загрязненных рек мира, с помощью системы, которую она называет Interceptor . В конечном итоге команда стремится сократить количество пластикового пластика в океане на 90 процентов к 2040 году.

Напомним, ранее сообщалось, что мусорный остров в Тихом океане стал в разы больше.