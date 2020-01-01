Новое видео показывает, как солнечный свет отражается от облаков Венеры

Венера может быть опасной планетой-кошмаром в плане обитаемости, но есть ли еще какая-нибудь планета в Солнечной системе, которая светит так ярко?

Венера - самая отражающая планета в нашей системе, поэтому она сияет так ярко, как вечерняя звезда (не совсем правильно названная). И недавний облет Солнечного орбитального аппарата ESA и NASA - великолепная демонстрация этого.

Читай также: Какая погода ночью на Венере? Ученые теперь знают

9 августа зонд прошел в пределах 7995 километров от поверхности Венеры, выполнив второй из восьми маневров по поддержке гравитации, чтобы помочь ему набрать скорость и увеличить траекторию за счет гравитационного поля планеты, когда она вращается вокруг Солнца.

В это время прибор для создания изображений гелиосферы Solar Orbiter был обучен на планете, чтобы посмотреть, сможет ли он уловить что-нибудь интересное. Это не без прецедента: солнечный зонд NASA Parker Solar Probe и зонд BepiColombo ESA также провели тщательный осмотр Венеры во время облетов с помощью гравитации.

Между сообщениями о недавней вулканической активности и странных молекулах в атмосфере, планета выглядит все более интересной, но в настоящее время активен только один зонд - японский Акацуки. Таким образом, пролеты дают возможность собирать дополнительные данные с помощью различных наборов инструментов.

Читай также: Венера стала вращаться быстрее из-за ураганов

Этот подход дал нам действительно интересную информацию. Паркер, например, обнаружил особенности поверхности через толстый слой облаков Венеры; никто не ожидал, что это будет возможно, но тот факт, что он мог, открывает некоторые новые возможности наблюдения.

Во время другого пролета Паркер обнаружил радиоизлучение Венеры - первые подобные записи за три десятилетия, позволившие по-новому взглянуть на то, как циклы Солнца влияют на атмосферу планеты.

Итак, вы можете понять, почему команда Solar Orbiter была настроена на получение некоторых показаний, когда зонд кружил вокруг темной ночной стороны Венеры. К сожалению, этого не произошло. Планета слишком яркая, она отражает примерно 75 процентов падающего на нее солнечного света.

Вы можете увидеть, как это превращает Венеру в белый безликий шар, на приведенном выше видео, снятом зондом BepiColombo всего день спустя, когда он 10 августа выполнил собственный маневр гравитации.

Читай также: Жизнь на Венере оказалась ошибкой

"В идеале мы могли бы определить некоторые особенности на ночной стороне планеты, но было слишком много сигнала с дневной стороны", - сказал астрофизик Филип Хесс из Лаборатории военно-морских исследований изображений солнечного орбитального аппарата.

"На изображениях видна лишь полоса дневной стороны, но она отражает достаточно солнечного света, чтобы вызвать яркий полумесяц и дифрагированные лучи, которые, кажется, исходят от поверхности".

Тем не менее, это делает совершенно потрясающее видео с сияющим серпом Венеры, скользящим мимо зонда, и звездами созвездия Тельца Кси Тельца и Омикрон Тельца на заднем плане.

Solar Orbiter выполнит еще шесть ассистентов гравитации Венеры в ближайшие месяцы и годы. Может быть, один из них сможет собрать больше информации, пока мы ждем двух грядущих миссий NASA в завораживающий инопланетный мир.

Напомним, ранее сообщалось, что в отсутствии жизни на Венере обвинили Юпитер.