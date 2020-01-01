NASA разгадало тайну пропавшего образца марсианской породы

Пробирка для марсианской пробы оказалась пустой.

На прошлой неделе марсоход попытался собрать свой первый образец марсианской породы, но его трубка оказалась пустой. В породе было отверстие размером с палец, из которого должен был выйти образец, а также куча “стружек“ от сверла вокруг отверстия. Но образца нигде не было видно.

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После анализа данных и фотографий с марсохода в течение нескольких дней команда NASA Perseverance определила, что скала, скорее всего, рассыпалась в порошок или “мелкие фрагменты“.

“Похоже, что порода не была достаточно прочной для образования керна“, - заявила в среду в блоге NASA Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб. “Материал из желаемого керна, вероятно, находится либо на дне скважины, либо в куче выбуренной породы, либо в какой-то их комбинации“.

Итак, теперь команда планирует отправить Perseverance в другое место, в песчаную местность под названием Seitah, где они выберут для пробы другой вид камня, который должен быть сильнее. Этот древний осадок озера должен больше напоминать камни, которые команда использовала для тестирования инструментов Perseverance на Земле. В следующем месяце NASA намерено попытаться добыть новый камень.

“Оборудование работало так, как было нужно, но на этот раз скала не работала. Это еще раз напоминает мне о природе исследования“, - написал Джандура в блоге. “Конкретный результат никогда не может быть гарантирован, сколько бы вы ни готовились“.

Бур для добывания породы NASA

Неудачная первая попытка не была технической ошибкой; Похоже, что Perseverance сделал все, что от него требовалось. Он использовал абразивный инструмент, чтобы удалить пыль и поверхностные покрытия со своей цели: камня на дне древнего марсианского озера, в котором когда-то могла быть инопланетная жизнь.

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Затем марсоход выдвинул свою 2-метровую руку, на конце которой есть инструмент для сбора проб. В этом инструменте используется ударное сверло, чтобы протолкнуть полую коронку в породу, и это сверло вошло, как и планировалось. Трубка только что подошла пустая.

Тем не менее, эта трубка - одна из 43, которые несет Perseverance. Они являются краеугольным камнем основной миссии марсохода на Марсе - исследовать регион под названием Кратер Джезеро и собирать образцы.

NASA уже потратило девять лет и около 2 миллиардов долларов США на бурение и хранение образцов марсианских горных пород. Примерно через десять лет он планирует отправить еще одну миссию на Марс, чтобы получить образцы и вернуть их на Землю. Затем ученые смогут выяснить, могла ли микробная жизнь существовать в озере, которое когда-то заполняло кратер Джезеро.

Другими словами, эти образцы требуют значительного объема планирования и денег. Отчасти поэтому, по словам Джандуры, последние несколько дней были “американскими горками эмоций“.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало первые записи звуков Марса.