Прослежено эпическое путешествие шерстистого мамонта

Сохранившийся бивень показал, как далеко прошло животное за 28 лет своей жизни.

Мамонт, который жил на Аляске около 17 000 лет назад, прошел так далеко, что, если бы он шел по прямой, он бы два раза обогнул земной шар.

Недавний анализ сохранившегося клыка шерстистого зверя ледникового периода показал, что за 28 лет он прошел почти 80 000 км. Чтобы проследить шаги взрослого мамонта, исследователи сделали то, чего раньше никогда не делали: они разрезали бивень мамонта по его длине, исследуя химию слоев, которые образовывались в бивне год за годом в течение жизни животного.

Затем они сравнили эти данные с химическими сигнатурами в местах по всей Аляске, которые были идентифицированы по зубам мелких млекопитающих ледникового периода. Сопоставив соотношения химических элементов в разных частях бивня с аналогичными соотношениями в зубах мелких млекопитающих, ученые смогли создать региональную карту, которая показывала, где мамонт жил из года в год.

На снимке крупным планом виден расколотый бивень мамонта на базе стабильных изотопов Аляски. Синяя окраска используется для выявления линий роста. Wooller

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У шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) и их слоновьих родственников (живых и вымерших) бивни хранят информацию о своей среде обитания в элементе, называемом стронцием, который бивни поглощают из растений, которые едят животные. В новом исследовании ученые сообщили, что соотношение изотопов стронция - версий элемента с разным количеством нейтронов - варьируется в зависимости от географического местоположения, и дополнительные записи о местных соотношениях изотопов в бивнях могут выявить, где животные обедали на разных этапах своей жизни.

Однако большинство предшествующих анализов бивней мамонта основывалось на коротких кернах, высверленных вертикально из бивней. Эти керны обнаруживают некоторые слои клыков, "но вы не получаете полную запись", - сказал ведущий автор исследования Мэтью Вуллер, директор Центра стабильных изотопов Аляски и Центра исследований воды и окружающей среды при Университете Аляски в Фэрбенксе (UAF). ) и профессором Колледжа рыболовства и океанологии UAF.

Вид на расколотый бивень мамонта в Центре стабильных изотопов Аляски в Университете Аляски в Фэрбенксе Wooller

Вуллер сообщил, что в основании бивней мамонта находятся конусообразные полости, покрытые слоями эмали, которые напоминают перевернутые рожки мороженого. Новые слои покрывают эту полость каждый день, и с годами и десятилетиями клыки становятся длиннее по мере того, как новые слои накапливаются снизу, так же, как башня из рожков мороженого становится выше, если вы продолжаете вставлять новые рожки в открытый конец стопки. Вуллер объяснил, что чтение записей о жизни мамонта от младенчества до смерти потребовало продольного разрезания бивня, чтобы все внутренние слои "рожка мороженого" были открыты для отбора проб.

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Для исследования ученые использовали один из клыков взрослого мамонта из коллекции музея Университета Аляски, собранный на арктической прибрежной равнине Аляски за полярным кругом в 2010 году. Анализ ДНК показал, что мамонт был самцом; он жил около 17000 лет назад, а его бивень имел длину 2,4 метра. На выяснение того, как равномерно разделить огромный спиралевидный бивень пополам (и не повредить его), у исследователей ушло около года, а для раскола бивня в конечном итоге потребовались шесть человек, огромная ленточная пила и почти целый день очень, очень осторожной резки. сказал.

После раскола бивня ученые собрали около 400 000 отдельных точек данных о концентрациях стронция и других изотопов, таких как кислород и азот, взятых из центра сохранившейся "временной шкалы", охватывающей всю продолжительность жизни животного. Кончик бивня олицетворял мамонта в виде младенца и подростка, а основание бивня показывало последние годы жизни мамонта.

Чтобы узнать, где именно гулял мамонт, авторы исследования сравнили свои данные с картой тех же изотопов арктических местообитаний мамонта , сохранившихся в зубах крошечных грызунов-растительноядных с эпохи плейстоцена (от 2,6 млн до примерно 11700 лет назад). Поскольку мелкие грызуны, такие как землеройки и полевки, остаются в очень локализованных местообитаниях на протяжении всей своей жизни, региональные данные затем могут быть использованы для определения мест, где мамонт жил или посещал.

Смоделированный ареал шерстистого мамонта на основе изотопных данных Wooller

Затем ученые создали гигантские "прогулки", которые длились 28 лет и содержали 1133 точки данных, называемых "шагами", с 40 шагами, представляющими примерно один год жизни.

В детстве мамонт жил в основном в нижнем течении реки Юкон. В юные годы мамонт перебрался в низины внутренней Аляски, вероятно, путешествуя со стадом, где оставался примерно до 15 лет. Согласно исследованию, ареал мамонта расширился, когда он достиг половой зрелости в возрасте 15 лет и покинул стадо, как и молодые самцы слонов .

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А затем, в течение последних двух лет жизни, мамонт оставался на возвышенностях, в западной части хребта Брукс на Аляске. Исследователи сообщили, что всплеск изотопов азота перед смертью животного намекал на период голодания, возможно, из-за исключительно суровой зимы.

"До этого момента у нас вообще не было такого уровня детализации движений мамонтов", - сказал Вуллер. Будущие исследования клыков других мамонтов могут дать еще больше подробностей об их путешествиях, в том числе о том, как их миграционное поведение могло измениться по мере того, как последний ледниковый период пошел на убыль, а климат Земли стал влажнее и теплее - проблема, с которой сейчас сталкиваются крупные животные на Аляске.

"Мегафауна, обитающая сегодня в Арктике, на самом деле столкнулась с очень существенным и значительным изменением климата", - сказал он. "Я думаю, это проливает свет на опасения по поводу того, как все эти животные адаптируют свое поведение в ответ на очень беспрецедентные изменения, которые мы наблюдаем в Арктике сегодня".

Напомним, ранее сообщалось, что генетики нашли следы скрещивания слонов с мамонтами.