Интересный факт дня: Самый большой паук живет в Австралии

Гигантский паук-охотник: самый большой в мире паук по размаху ног.

Пауки-охотники - большие, быстрые пауки, распространенные в теплом климате по всему миру. Они отличаются способностью ловить добычу.

Пауки-охотники "не строят сети, чтобы поймать добычу", - объяснила энтомолог Кристи Биллс, менеджер по коллекциям беспозвоночных в Музее естественной истории штата Юта. Скорее, они выслеживают свою добычу, что и дало им общее название.

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В этом семействе тысячи подвидов (Sparassidae). Средний вид пауков-охотников составляет около 2,5 сантиметра в длину с размахом ног до 12,7 см. Гигантский паук-охотник (Heteropoda maxima), однако, имеет размах ног до 30 см, что делает его самым большим пауком по диаметру. Петер Йегер, руководитель отдела арахнологии Исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте, Германия, обнаружил гигантского охотника в пещере в Лаосе в 2001 году, согласно его исследованию, опубликованному в журнале Zoosystema. Лишь несколько человек в мире видели этого гигантского паукообразного.

Гигантский паук-охотник в пещере pixabay

Из-за своего размера пауков-охотников иногда ошибочно называют птицеедами. Один из способов отличить охотника от птицееда - это положение ног существа. У большинства пауков ноги изгибаются вертикально под телом. "У пауков-охотников обычно ноги раскинуты в стороны, как у крабов", - сказала Биллс. На самом деле пауков-охотников также называют гигантскими пауками-крабами.

Ноги пауков-охотников имеют скрученные суставы, которые позволяют придаткам выдвигаться вперед, как у краба. Их расположение позволяет им двигаться из стороны в сторону, что еще больше объясняет прозвище краба. У самцов более длинные ноги, а у самок - большие тела. "Цвета и узоры меняются", - сказала Биллс. Ноги пауков обычно серые или коричневые с полосами.

По данным Австралийского музея, тела многих видов охотников имеют уплощенный вид, что идеально подходит для того, чтобы втиснуться в труднодоступные места.

Пауки имеют плоское тело pixabay

Гигантский паук-охотник был найден в Лаосе, и большинство видов охотников обитают в Азии. По данным Science Alert, они также распространены в Африке, Австралии и Южной Америке. Они живут в некоторых теплых американских штатах, таких как Флорида, Калифорния и Техас, и, по данным Университета Флориды, предполагается, что они были завезены из Азии. Иногда говорят, что они приехали из Азии в коробках с бананами, и из-за этого их иногда называют банановыми пауками.

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Биллс говорит, что паук-охотник может двигаться со скоростью почти 1 метр в секунду. Паук обычно живет под рыхлой корой на деревьях, под камнями, в расщелинах и под листвой. Пауки-охотники, особенно австралийские, известны тем, что проникают в дома и машины. По данным Австралийского музея, они были "найдены прячущимися за солнцезащитными козырьками или бегающими по приборной панели". Эти пауки могут быть общительными, и иногда их десятки сидят вместе на мертвых деревьях или пнях.

Охотник бежит за добычей или устраивает засаду, убивая ее ядом и сильным ротовым аппаратом, называемым хелицерами. По данным Университета Флориды, после захвата жертве вводят смертельный яд из желез внутри тела паука. Охотник также может быть ценным пауком, потому что он ест тараканов, помимо других пауков и домашних насекомых-вредителей. Но может ли паук убивать людей?

Опасны ли пауки для людей? pixabay

Согласно Австралийскому парку рептилий, хотя охотники ядовиты и их укусы могут быть болезненными для людей, они не вызывают ничего более серьезного, чем легкая тошнота или головная боль. Обычно единственными симптомами являются локализованный отек и боль.

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По сравнению с другими видами пауков, которые едят своих товарищей, пауки-охотники откровенно романтичны. По данным Австралийского музея, их брачный ритуал может длиться несколько часов и включать длительные ласки и другие демонстрации интереса. Самец барабанит педипальпами - похожими на антенны отростками возле рта - по стволам деревьев, прежде чем вставить их в самку, чтобы оплодотворить ее яйца.

После спаривания самка откладывает до 200 яиц и помещает их в большой овальный мешок из пряденного шелка. "Некоторые охотники - преданные матери", - сказала Биллс. Они "присматривают за своими яйцами, яростно охраняя их". По данным отдела энтомологии и нематологии Университета Флориды, некоторые самки носят мешок под своим телом, что сильно ограничивает их движения. Другие помещают мешок под камень или кусок коры и стоят над ним, не принимая пищу, до трех недель. В обоих случаях самки могут стать агрессивными, охраняя свои яйцеклетки.

Согласно Австралийскому парку рептилий, во время родов мать может вскрыть яйцеклетку, чтобы помочь своим паучкам вырасти. Затем она останется с младенцами на несколько недель. Малыши бледны и темнеют с каждой линькой.

Пауки-охотники могут жить более двух лет.

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