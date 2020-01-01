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Фото дня: Рыба застряла внутри полупрозрачной медузы

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Мертвая медуза, которую недавно выбросило на пляж в Великобритании, демонстрирует свою последнюю трапезу - целую и довольно удивленную рыбу.
Рыба в медузе
Рыба в медузе
Triangle News

Британский фотограф Ян Уоткин заметил причудливую медузу во время утренней прогулки с собакой возле Падстоу в Корнуолле 4 августа, сообщает  Daily Mail. "Это не то, что можно увидеть каждый день", - сказал он. 

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Известно, что молодые рыбы ищут убежище в щупальцах медуз. Тем не менее, защитник превратился в хищника для этой конкретной рыбы, поскольку эксперты считают, что она была до смерти ужалена медузой и медленно переварилась бы в своем рудиментарном желудке, известном как кишечнополостный, если бы медузу не было выброшено на берег. 

"Часто медузы используются в качестве рассадников для молодых рыб, поскольку они прячутся среди своих щупалец для защиты от хищников", -  говорится  в сообщении Cornwall Wildlife Trust в сообщении на Facebook.

"К сожалению, эта, похоже, была ужалена и стал обедом для медузы-компаса".

Медуза-компас вырастает до 30 сантиметров в диаметре и обычно встречается в британских водах с мая по октябрь. По данным Фонда дикой природы Корнуолла, они питаются мелкой рыбой и крабами, а также другими медузами, и их укус может быть очень болезненным, но не смертельным для человека. 

Напомним, ранее сообщалось, что калейдоскоп цвета Млечного пути.

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Теги: фото, фото дня, медуза, рыба
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