Астрономы увеличили шанс столкновения гигантского астероида с Землей

Вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в 2300 году немного выше, чем мы думали.

Согласно новым расчетам, основанным на данных, собранных миссией NASA OSIRIS-REx, которая вращалась вокруг астероида и производила замеры образцов, вероятность столкновения Бенну с нашей родной планетой составляет всего 0,057 процента - или один шанс из 1750.

Дата, о которой мы должны больше всего беспокоиться, - это 150 лет вперед - 24 сентября 2182 года. В этот день у Бенну будет 0,037% шанс столкнуться с Землей - всего один шанс из 2700.

"Данные OSIRIS-REx дают нам гораздо более точную информацию, мы можем проверить пределы

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наших моделей и рассчитать будущую траекторию Бенну с очень высокой степенью уверенности до 2135 года", - сказал инженер-навигационный инженер Давиде Фарноккиа из Центра ближней навигации NASA.

"Мы никогда раньше не моделировали траекторию астероида с такой точностью".

Наряду с астероидом 1950 DA, Бенну считается самым опасным известным астероидом в Солнечной системе. Его орбитальная траектория и период около 1,2 года означает, что в ближайшие столетия будет несколько сближений с Землей, которые будут достаточно близки для возможного столкновения.

OSIRIS-REx - один из немногих зондов, когда-либо посещавших астероид. Он провел два с половиной года на орбите Бенну, проводя подробные наблюдения.

Благодаря этой миссии у нас теперь есть гораздо более подробное представление о размере, форме и составе Бенну. Это астероид, представляющий собой "груду обломков", пористое скопление горных пород, объединившееся под действием силы тяжести, со средним диаметром около 490 метров.

Пока OSIRIS-REx зависал, выполняя все эти задачи, он смог провести измерения орбиты астероида на месте.

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В частности, это позволило астрономам провести подробные наблюдения за небольшим эффектом, который может накапливаться в течение длительных периодов времени, чтобы исказить орбитальную траекторию астероида - известного как эффект Ярковского.

Это когда солнечное тепло попадает на астероид, нагревая обращенную к нему сторону. Когда астероид вращается, накопленное тепло продолжает выделяться в виде теплового излучения, создавая очень и очень небольшую тягу от камня, когда он вращается в сумерках.

"Эффект Ярковского будет действовать на все астероиды всех размеров, и хотя он был измерен для небольшой части астероидов издалека, OSIRIS-REx дал нам первую возможность измерить его в деталях, когда Бенну путешествовал вокруг Солнца", - сказал астроном Стив Чесли из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Воздействие на Бенну эквивалентно весу трех виноградин, постоянно действующих на астероид - крошечный, да, но значительный при определении будущих шансов столкновения Бенну в ближайшие десятилетия и столетия".

Это измерение позволило исследовательской группе более точно, чем когда-либо прежде, рассчитать, как траектория Бенну хоть сколько-нибудь изменится, когда она будет вращаться вокруг Солнца.

Особый интерес представляют моменты в путешествии Бенну, когда крошечный толчок земного притяжения может направить его на путь будущего воздействия.

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Уменьшая уровень неопределенности в траектории астероида, исследователи смогли исключить ряд этих "гравитационных замочных скважин", через которые он потенциально мог пройти в 2135 году.

Другими факторами влияния, которые команда учла, были гравитационные поля Солнца, других планет и их спутников, других астероидов, солнечный ветер, сопротивление, вызванное космической пылью, и собственные события выброса пыли Бенну .

Они даже оценили приземление OSIRIS REx для сбора образцов ; Вы с облегчением узнаете, что это не увеличило вероятность удара.

Тем не менее, общая вероятность воздействия немного выше, чем мы думали до получения данных OSIRIS REx. Ранее вероятность столкновения рассчитывалась как один шанс из 2700 к 2200 году нашей эры.

В любом случае, очень маловероятно, что Бенну собирается врезаться в Землю. Но исследование действительно подчеркивает, какое значение могут иметь прецизионные измерения.

"Орбитальные данные этой миссии помогли нам лучше оценить вероятность столкновения Бенну в течение следующих нескольких столетий и наше общее понимание потенциально опасных астероидов - невероятный результат", - сказал астроном Данте Лауретта из Университета Аризоны.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA готовится к атаке на астероид ради защиты человечества.