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Лесные пожары в Сибири затмили все остальные на Земле вместе взятые

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Дым от пожаров достиг Северного полюса.
Пожары в Якутии
Пожары в Якутии
Sentinel Hub

По данным NASA, дым от массивных лесных пожаров в Сибирском регионе России достиг географического Северного полюса "впервые в истории человечества", в то время как сами лесные пожары больше, чем все другие лесные пожары, которые сейчас горит в мире вместе взятые, сказал эксперт. 

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Американское космическое агентство опубликовало в субботу (7 августа) фотографию с одного из своих спутников, на которой виден едкий покров дыма, простирающийся более чем на 5000 километров от региона Якутии на северо-востоке Сибири до Северного полюса. Согласно их записям, это может быть впервые в жизни.

Лесные пожары случаются каждое лето в густо засаженном деревьями регионе - ландшафте, известном как тайга, - но этот год был особенно плохим. 

В прошлом году лесные пожары в Сибири были охарактеризованы российскими властями как "очень сильные" и, по оценкам, привели к выбросу углекислого газа в эквиваленте 410 миллионов  тонн за весь сезон; но в этом году лесные пожары высвободили эквивалент более 460 миллионов тонн углекислого газа, а сезон лесных пожаров еще не закончился.

Пожары в Якутии
Пожары в Якутии
Sentinel Hub

По оценкам NASA, размер облака дыма от лесных пожаров составил более 3200 км с востока на запад и 4000 км с севера на юг. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что дым можно было увидеть в небе над Улан-Батором в Монголии, на расстоянии более 2000 км.

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В середине июля газета Siberian Times сообщила, что жители дышали дымом от более чем 300 отдельных лесных пожаров, но что только около половины лесных пожаров тушили пожарные, включая российских военных.

С тех пор лесные пожары увеличились в размерах и с начала года охватили примерно 161 300 квадратных километров. 

Российский институт мониторинга погоды Росгидромет сообщил в понедельник, что ситуация в регионе "продолжает ухудшаться": в настоящее время горит около 34 000 квадратных километров леса.

Напомним, ранее сообщалось, что пожары в Сибири ускорят глобальное потепление.

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Теги: лесные пожары, Якутия, пожар, тайга
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