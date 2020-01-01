В США разрешили прививаться третий раз против коронавируса

Люди с ослабленным иммунитетом могут получить третью дозу.

В в четверг (12 августа) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует разрешить третью дозу вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.

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FDA обновит разрешения на экстренное использование двух мРНК-вакцин - Pfizer / BioNTech и Moderna - и включит третью дозу для пациентов с ослабленным иммунитетом. По сообщению NBC News, который первым сообщил об этом, это будет первое разрешение на введение третьей дозы в США.

Согласно слайдам совещаний консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые собрались в июле для обсуждения дополнительных доз, около 2,7% взрослого населения США имеют ослабленный иммунитет.

К таким пациентам могут относиться пациенты с опухолями, ВИЧ, трансплантатами органов или принимающие препараты, подавляющие иммунную систему. Но пока не ясно, какие условия будут включены в разрешение на третью дозу, сообщает NBC News.

Исследования показали, что у людей с ослабленной иммунной системой не наблюдается такой сильной реакции на SARS-CoV-2, как у здоровых людей. По сообщению NBC News, в небольшом исследовании 30 пациентов с трансплантацией органов у 24 не выработались антитела против коронавируса после получения двух доз мРНК-вакцины, а у шести были выявлены только низкие уровни таких антител.

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Более того, люди с ослабленным иммунитетом с большей вероятностью серьезно заболеют COVID-19, имеют более длительную продолжительность заболевания, с большей вероятностью передают вирус домашним контактам и имеют более высокий риск прорывной инфекции, согласно слайдам консультативного комитета.

Но новые данные показывают, что дополнительная доза мРНК-вакцины улучшает выработку антител и увеличивает долю людей, которые реагируют на вакцину, согласно слайдам. Например, несколько исследований показали, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, у которых не было обнаруживаемого ответа антител на первые две дозы мРНК-вакцин, от одной трети до половины развили ответ на третью дозу, согласно слайдам.

По данным NBC, в исследовании трансплантации органов через две недели после получения третьей дозы одной из разрешенных вакцин против COVID-19 у восьми из 24 пациентов, у которых не было антител, выработались некоторые антитела, а у всех шести пациентов с низким уровнем наблюдалось повышение. Новости.

Как сообщает NBC News, после того, как FDA внесет поправки в разрешение, консультативная группа CDC соберется и проголосует за то, чтобы официально рекомендовать третью дозу для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее сообщалось, что с США подтверждены два случая заражения COVID-19 после вакцинации.