Эпическое извержение звезды можно увидеть невооруженным глазом

Если вы внимательно посмотрите в ночное небо, вы можете увидеть звезду, которую не видели на прошлой неделе.

В экваториальном созвездии Змееносца, звезда по имени RS Змееносца в 4,566 световых лет от нас только была эпическая извержение. Эта новая звезда была настолько яркой, что теперь ее можно увидеть невооруженным глазом, ее звездная величина составляет около 4,8 - на целых семь звездных величин ярче, чем ее обычная тусклость 12-й звездной величины.

Новые звезды достаточно редки, чтобы их можно было заметить даже в лучшие времена, но что делает этот случай таким особенным, так это редкость звезды. RS Змееносца - это то, что известно как повторяющаяся новая - звезда, которая периодически извергается, и только 10 из этих звезд когда-либо были обнаружены в Млечном Пути.

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RS Змееносца обычно извергается каждые 15 лет или около того. Последняя новая вспышка произошла в 2006 году, поэтому новая вспышка точно по графику, и впервые о ней сообщил 8 августа 2021 года ирландский астроном-любитель Кит Гири . Это обнаружение быстро сопровождалось сообщениями о других по всему миру .

RS Змееносца- двойная звезда, белый карлик, находящийся на близкой орбите с красным гигантом. Когда они вращаются друг вокруг друга, материал - в первую очередь водород - выкачивается из красного гиганта меньшим и более плотным белым карликом.

Этот водород накапливается на поверхности белого карлика, где нагревается. Периодически масса становится настолько большой, что давление и температура на дне слоя достаточны для того, чтобы вызвать термоядерный взрыв, сильно выбрасывающий лишний материал в космос. Это и называется новой звездой.

Согласно спектроскопическим наблюдениям звезды, ее яркость соответствует новой - настолько сильной, что вещество выбрасывается в космос со скоростью около 2600 километров в секунду.

Гамма-телескоп Ферми также обнаружил источник гамма-излучения во время и в местоположении новой звезды, подтвердив, что вспышка действительно имела место.

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Если белый карлик накапливает столько массы, что превышает порог критической массы, называемый пределом Чандрасекара, он станет нестабильным и взорвется сверхновой типа Ia, что будет означать конец двойной звезды.

Это может случиться с RS Змееносца однажды, но не сегодня - две звезды будут жить, чтобы продолжить свой захватывающий танец и периодически взрываться.

Как правило, на основании предыдущих наблюдений новых звезд произойдет следующее: RS Змееносца после быстрого всплеска яркости в течение следующих нескольких недель будет постепенно исчезать и, в конечном итоге, исчезнет из поля зрения.

Как увидеть созвездие Змееносца - ищем Ophiuchus. Это оно и есть скриншот

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Поэтому, если вы хотите насладиться световым шоу, вам следует смотреть в сторону координат:

Прямое восхождение от 15h 55mдо 18h 39m

от 15h 55mдо 18h 39m Склонение от −30°до +14° 20′

Ученые, вероятно, тоже примут участие в этом процессе. Хотя наблюдались несколько извержений звезды, каждая новая звезда дает новые возможности узнать больше, поскольку технология проведения наблюдений будет улучшена по сравнению с предыдущей.

Тщательное изучение RS Змееносца с помощью текущего набора инструментов, доступных для этого, вполне может дать новую информацию об этих захватывающих взрывных событиях.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы услышали плач молодой звезды.