Зонд NASA заснял огромный спутник Юпитера Ганимед

Эти новые наблюдения могут раскрыть тайны системы Юпитера.

Ученые используют инфракрасное излучение, чтобы лучше исследовать спутник Юпитера Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе.

С момента запуска миссии Juno (Юнона) с Земли прошло 10 лет, и в свой "юбилей" аппарат предоставил потрясающие изображения орбиты вокруг Юпитера, в том числе новые инфракрасные изображения Ганимеда, сделанные во время последнего пролета луны Юпитера 20 июля.

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Используя инструмент Juno Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), который обнаруживает инфракрасный свет, невидимый человеческому глазу, научная группа Juno создала новую инфракрасную карту Ганимеда, которая, как они надеются, поможет им лучше понять спутник Юпитера . По данным НАСА, ледяная корка и океан, скрывающийся под ней.

"Ганимед больше, чем планета Меркурий, но почти все, что мы исследуем в этой миссии к Юпитеру, имеет монументальный масштаб", - сказал главный исследователь миссии Юноны Скотт Болтон, исследователь Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио. "Инфракрасные и другие данные, собранные "Юноной" во время пролета, содержат фундаментальные ключи к пониманию эволюции 79 спутников Юпитера с момента их образования до наших дней".

Во время последней встречи "Юноны" с Ганимедом, которая последовала за гораздо более близким пролетом 7 июня, космический корабль пролетел в пределах 50 109 километров от поверхности Ганимеда.

Благодаря этому близкому проходу инструмент JIRAM впервые смог увидеть северный полярный регион Ганимеда. Согласно заявлению, инструмент также собирал данные о различном составе материала как на малых, так и на больших высотах инопланетной луны.

Данные, которые Юнона собрала во время этого облета, дополняют его предыдущие близкие встречи, а также наблюдения предыдущих зондов, таких как миссия Вояджер, а также корабли агентства Галилео, Новые горизонты и Кассини. Наблюдая за луной в инфракрасном диапазоне, команда смогла узнать больше о том, что на самом деле составляет Ганимед, чтобы лучше понять не только эту луну, но и похожие на нее миры.

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"Мы обнаружили, что в высоких широтах Ганимеда преобладает водяной лед с мелким размером зерен, который является результатом интенсивной бомбардировки заряженными частицами", - сказал в том же докладе Алессандро Мура, соисследователь Juno из Национального института астрофизики в Риме. .

"И наоборот, низкие широты защищены магнитным полем Луны и содержат больше от ее первоначального химического состава, в первую очередь из компонентов, не относящихся к водяному льду, таких как соли и органические вещества", - добавил Мура. "Чрезвычайно важно охарактеризовать уникальные свойства этих ледяных регионов, чтобы лучше понять процессы космического выветривания, которым подвергается поверхность".

Пока Юнона продолжает исследовать всю систему Юпитера - NASA продлило миссию Юноны до сентября 2025 года, чтобы зонд мог исследовать луны и кольца Юпитера - другие предстоящие космические миссии могут запечатлеть их собственные виды на большую луну. Например, миссия Jupiter Ice Moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, запуск которой запланирован на следующий год, будет изучать все четыре самых больших спутника Юпитера, известных как галилеевы луны.

Напомним, ранее сообщалось, что получены четкие изображения самой большой луны Солнечной системы.