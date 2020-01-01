Второй мозг в кишечнике мог развиться раньше, чем мозг в голове

Сначала у наших предков появился кишечник, а потом уже мозг.

Кишечная нервная система (ENS) в нашем кишечнике действует как и другие нейронные сети в мозге и спинном мозге, потому ее часто называют "вторым мозгом". Теперь новое исследование раскрыло больше о том, как именно работает ENS.

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Используя недавно разработанный метод, сочетающий видеозаписи с высоким разрешением с анализом биологической электрической активности, ученые смогли изучить толстую кишку мышей и, в частности, то, как кишечник перемещает свое содержимое.

Одним из ключевых открытий было обнаружение того, как тысячи нейронов внутри ENS взаимодействуют друг с другом, вызывая сокращения в желудочно-кишечном тракте, чтобы помочь процессу пищеварения. До сих пор было непонятно, как эти нейроны смогли объединить свои силы для этого.

"Интересно, что одна и та же нейронная цепь активировалась как во время пропульсивных, так и во время непропульсивных сокращений", - говорит нейрофизиолог Ник Спенсер из Университета Флиндерса в Австралии.

Команда обнаружила большие пучки соединяющихся нейронов, которые запускаются, чтобы продвигать содержимое толстой кишки дальше по кишечнику через возбуждающие (вызывающие действие) и тормозящие (блокирующее действие) двигательные нейроны.

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Это открытие означает, что ENS состоит из более продвинутой сети схем, охватывающей более широкий участок кишечника и включающей большее количество различных типов нейронов, работающих в тандеме, чем считалось ранее.

Еще одно важное открытие заключается в том, что эта активность значительно отличается от движения, которое наблюдается в других мышечных органах по всему телу, не имеющих встроенной нервной системы, таких как лимфатические сосуды, мочеточники или воротная вена .

"Выявленный механизм более сложен, чем ожидалось, и сильно отличается от жидкостного движения по другим полым гладкомышечным органам", - объясняют исследователи в своей статье .

Команда утверждает, что это подтверждает гипотезу о том, что ENS на самом деле является "первым мозгом", а не вторым, предполагая, что он мог развиться у животных задолго до того, как наш реальный мозг принял свою нынешнюю форму.

Если это правда, последствия выходят далеко за пределы кишечника мышей - хотя потребуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как именно активность ENS влияет на работу желудочно-кишечного тракта у разных видов.

"Синхронизация нейрональной активности в больших популяциях нейронов обычна в нервной системе многих позвоночных животных", - говорит Спенсер.

Напомним, ранее сообщалось, что электрическая стимуляция делает мозг моложе.