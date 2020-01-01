Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На фото показали эхо черной дыры

Комментариев: 0
NASA опубликовало изображение ряби в пылевых облаках, созданных неожиданной вспышкой рентгеновского излучения черной дыры, наблюдаемой в 2015 году.
Концентрическая рябь в галактических пылевых облаках, вызванная взрывом черной дыры
Концентрическая рябь в галактических пылевых облаках, вызванная взрывом черной дыры
NASA

На этом изображении, которое представляет собой комбинацию наблюдений, сделанных рентгеновской обсерваторией Чандра и оптическим телескопом Pan-STARRS на Гавайях, показаны синие концентрические кольца пыли вокруг черной дыры V404 Лебедь на фоне окружающих звезд.

Читай также: Астрономы уловили эхо черной дыры

Концентрические круги показывают интересную информацию о пылевых облаках между Землей и V404 Cygni, говорится в заявлении NASA Хотя изображение двухмерное, кольца фактически разбросаны в космосе на 7 800 световых лет, отделяющих Землю от черной дыры.

Кольца отражают то, как рентгеновский свет, испускаемый черной дырой во время вспышки, распространялся по всей галактике Млечный Путь и отражался от частиц пыли, сосредоточенных в облаках внутри нее, подобно звуковым волнам, создающим эхо. Таким образом, размер колец соответствует расстоянию между Землей и каждым облаком пыли: меньшие кольца показывают расположение более далеких облаков, а большие кольца представляют те, что ближе к нашей планете.

NASA объяснило в заявлении, что так называемые световые эхо появляются в виде узких колец, а не широких колец или ореолов, потому что вспышка рентгеновского излучения длилась относительно короткий период времени.

 

Размер колец отражает расстояние пылевых облаков от Земли
Размер колец отражает расстояние пылевых облаков от Земли
NASA

 

Необычайно мощный рентгеновский всплеск был впервые обнаружен 5 июня 2015 года обсерваторией Нила Герелса Свифта - космическим телескопом NASA, изучающим гамма-лучи. Впоследствии Чандра наблюдала это событие в период с 11 по 25 июля 2015 года. Однако яркость события вынудила операторов Чандры разместить систему V404 Cygni между детекторами телескопа, чтобы предотвратить повреждение инструмента в случае еще одной мощной вспышки.

Читай также: Интересный факт дня: Вселенная существовала до Большого взрыва

Как говорится в заявлении NASA, так же, как медицинское рентгеновское изображение раскрывает информацию о свойствах различных тканей тела, так и наблюдения Чандры рассказывают астрономам о свойствах пылевых облаков. Исследователи сравнили яркость рентгеновского излучения в диапазоне длин волн с компьютерными моделями межзвездной пыли различного химического состава. 

Поскольку разные материалы по-разному поглощают рентгеновский свет, ученые смогли больше узнать о том, из чего сделаны эти облака. Команда определила, что пыль, скорее всего, содержит смесь графитовых и силикатных зерен. Кроме того, анализируя внутренние кольца с помощью Чандры, ученые обнаружили, что плотность пылевых облаков не одинакова во всех направлениях. 

С 2015 года было опубликовано несколько исследований, основанных на первоначальных наблюдениях.

V404 Лебедь - двойная система, состоящая из черной дыры весом с девять солнц и звезды-компаньона, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Черная дыра засасывает материал звезды, что можно наблюдать благодаря рентгеновским лучам, испускаемым аккреционным диском черной дыры. 

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили в микроквазаре “Око Саурона“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: фото, черная дыра, астрономия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь