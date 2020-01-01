На фото показали эхо черной дыры

NASA опубликовало изображение ряби в пылевых облаках, созданных неожиданной вспышкой рентгеновского излучения черной дыры, наблюдаемой в 2015 году.

На этом изображении, которое представляет собой комбинацию наблюдений, сделанных рентгеновской обсерваторией Чандра и оптическим телескопом Pan-STARRS на Гавайях, показаны синие концентрические кольца пыли вокруг черной дыры V404 Лебедь на фоне окружающих звезд.

Читай также: Астрономы уловили эхо черной дыры

Концентрические круги показывают интересную информацию о пылевых облаках между Землей и V404 Cygni, говорится в заявлении NASA Хотя изображение двухмерное, кольца фактически разбросаны в космосе на 7 800 световых лет, отделяющих Землю от черной дыры.

Кольца отражают то, как рентгеновский свет, испускаемый черной дырой во время вспышки, распространялся по всей галактике Млечный Путь и отражался от частиц пыли, сосредоточенных в облаках внутри нее, подобно звуковым волнам, создающим эхо. Таким образом, размер колец соответствует расстоянию между Землей и каждым облаком пыли: меньшие кольца показывают расположение более далеких облаков, а большие кольца представляют те, что ближе к нашей планете.

NASA объяснило в заявлении, что так называемые световые эхо появляются в виде узких колец, а не широких колец или ореолов, потому что вспышка рентгеновского излучения длилась относительно короткий период времени.

Размер колец отражает расстояние пылевых облаков от Земли NASA

Необычайно мощный рентгеновский всплеск был впервые обнаружен 5 июня 2015 года обсерваторией Нила Герелса Свифта - космическим телескопом NASA, изучающим гамма-лучи. Впоследствии Чандра наблюдала это событие в период с 11 по 25 июля 2015 года. Однако яркость события вынудила операторов Чандры разместить систему V404 Cygni между детекторами телескопа, чтобы предотвратить повреждение инструмента в случае еще одной мощной вспышки.

Читай также: Интересный факт дня: Вселенная существовала до Большого взрыва

Как говорится в заявлении NASA, так же, как медицинское рентгеновское изображение раскрывает информацию о свойствах различных тканей тела, так и наблюдения Чандры рассказывают астрономам о свойствах пылевых облаков. Исследователи сравнили яркость рентгеновского излучения в диапазоне длин волн с компьютерными моделями межзвездной пыли различного химического состава.

Поскольку разные материалы по-разному поглощают рентгеновский свет, ученые смогли больше узнать о том, из чего сделаны эти облака. Команда определила, что пыль, скорее всего, содержит смесь графитовых и силикатных зерен. Кроме того, анализируя внутренние кольца с помощью Чандры, ученые обнаружили, что плотность пылевых облаков не одинакова во всех направлениях.

С 2015 года было опубликовано несколько исследований, основанных на первоначальных наблюдениях.

V404 Лебедь - двойная система, состоящая из черной дыры весом с девять солнц и звезды-компаньона, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Черная дыра засасывает материал звезды, что можно наблюдать благодаря рентгеновским лучам, испускаемым аккреционным диском черной дыры.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили в микроквазаре “Око Саурона“.