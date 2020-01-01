Настоящий дракон: Найдена крупнейшая летающая рептилия Австралии

Этот монстр имел размах крыльев в семь метров.

Палеонтологи обнаружили самую большую из известных летающих рептилий, которая когда-либо поднималась в австралийское небо. Этот "грозный дракон" по имени Тапуннгака шави (Thapunngaka shawi) обладал 7-метровым размахом крыльев и челюстью, полной ужасных зазубренных зубов.

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Хотя технически они не являются динозаврами, птерозавры парили над их головами в течение сотен миллионов лет. Размер этих летающих рептилий варьировался от кошки до орла, и они были первыми из известных позвоночных, которые эволюционировали в форме полета.

Из-за своих хрупких костей птерозавры не окаменели так, как более крупные животные своего времени, поэтому в Австралии когда-либо было найдено менее 20 экземпляров. А недавно обнаруженная Тапуннгака является самой крупной на данный момент - ее предполагаемый размах крыльев более чем в два раза больше, чем у самой большой из ныне живущих летающих птиц - южного королевского альбатроса. Похоже, что он восходит к раннему меловому периоду, примерно между 145 и 100 миллионами лет назад.

Ведущий исследователь Тим Ричардс с черепом родственного вида птерозавров. Тим Ричардс

Группа ученых описала этот вид из секции нижней челюсти, найденной в карьере на северо-западе Квинсленда, Австралия. Один только его череп был бы более 1 м в длину, с примерно 40 острыми зубами, которые помогли бы ему хватать рыбу - или, возможно, маленьких динозавров или детенышей.

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"Это больше всего похоже на реального дракона", - говорит Тим ​​Ричардс, ведущий исследователь исследования. "Тапуннгака шави был бы грозным зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев. Это было бы довольно дико. Это бросило бы большую тень на некоторых дрожащих динозавров, которые не услышали бы их приближения, пока не стало слишком поздно".

Сравнение размеров Thapunngaka shawi со средним человеком и двумя другими видами австралийских птерозавров Тим Ричардс

Название отдает дань уважения коренным народам региона, где была найдена окаменелость - "Тапуннгака" означает "устье копья" на языке народа Ванамара, а "шави" происходит от искателя окаменелостей, который первым обнаружил фрагмент, Лена Шоу.

Окаменелость теперь выставлена ​​в музее Kronosaurus Korner в Ричмонде, Квинсленд.

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