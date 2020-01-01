NASA ищет добровольцев для жизни на Марсе

Почти год будет длиться эксперимент по проживанию в марсианских условиях.

Если вы хотите окунуться в жизнь на Марсе, сейчас у вас есть шанс. NASA ищет добровольцев, которые останутся в смоделированных средах обитания Марса в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, в течение одного года. Заявки открыты в течение шести недель, и миссия начнется осенью 2022 года.

Поскольку космическое пространство находится в пределах досягаемости частными компаниями, созданных миллиардерами, страны теперь смотрят дальше с целью создания поселений на близлежащих планетах, таких как Марс. Отправив несколько марсоходов на Красную планету, американское космическое агентство NASA теперь взяло курс на человеческую миссию в рамках своей программы Artemis. Программа планирует отправить мужчину и женщину на Луну к 2024 году и отправить на Марс миссию с экипажем к 2030 году.

Читай также: NASA ищет добровольцев для исследования Марса

Подготовка к лунным миссиям идет полным ходом, но и марсианская миссия не отстает. Пытаясь определить влияние марсианской миссии на астронавтов, NASA напечатало на 3D-принтере марсианскую среду обитания в космическом центре Джонсона. Следующей осенью компания планирует провести смоделированный эксперимент под названием Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA).

В настоящее время NASA открыло приложения для добровольцев, которые хотели бы принять участие в этой моделируемой миссии или аналоге, как это называется с научной точки зрения. Миссия состоит из четырех членов экипажа, проживающих в модуле площадью 518 квадратных метров, который будет функционировать как закрытая среда обитания. Модуль, получивший название Mars Dune Alpha, в настоящее время печатается на 3D-принтере и состоит из личных помещений для экипажа, специальных рабочих станций, медицинского пункта, общих лаундж-зон, а также агроусадьбы и станций по выращиванию продуктов питания.

Среда обитания будет имитировать проблемы Марсианской миссии, такие как отказ оборудования, задержки связи и другие факторы экологического стресса. Не только это, миссия также включает в себя проведение научных исследований и моделирование выходов в открытый космос, а также использование виртуальной реальности и роботизированного управления. Все действия, выполняемые внутри модуля, будут направлены на проверку систем и разработку решений.

Читай также: NASA вводит новые правила защиты Луны и Марса от микробов с Земли

"Моделирование на Земле поможет нам понять и противостоять физическим и психологическим проблемам, с которыми астронавты столкнутся перед отъездом», - сказала Грейс Дуглас, ведущий научный сотрудник отдела перспективных пищевых технологий NASA.

Отбор добровольцев для миссии также следует тем же критериям, которые NASA использует для отбора своих астронавтов. Для этой программы NASA ищет граждан или постоянных жителей США в возрасте от 30 до 55 лет, имеющих степень магистра в области инженерии, математики или естественных наук, а также двухлетний профессиональный опыт работы или 1000-часовой опыт пилотирования.

NASA планирует провести три таких аналоговых миссии в течение следующих нескольких лет. Учитывая недавние данные, свидетельствующие о том, что Марс мог поддерживать жизнь раньше, гонка за достижение Красной планеты усиливается и достигнет ее в течение нескольких лет.