Марсоход Perseverance пробурил Красную планету

Perseverance пробурила поверхность Красной планеты, но потерпела неудачу в своей первоначальной попытке собрать образцы горных пород, которые будут взяты будущими миссиями для анализа учеными на Земле.

В пятницу космическое агентство США опубликовало изображения небольшого холма с дырой в центре рядом с марсоходом - первого в истории, вырытого роботом на Красной планете.

Но данные, отправленные на Землю марсоходом после его первой попытки собрать образец и запечатать его в трубке, показали, что камни не собирались.

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Бурение скважины - это первый этап процесса отбора проб, который, как ожидается, займет около 11 дней, с целью поиска признаков древней микробной жизни, которая, возможно, сохранилась в древних отложениях дна озера.

Ученые также надеются лучше понять геологию Марса.

Миссия стартовала из Флориды чуть больше года назад, и 18 февраля Perseverance, размером с большой семейный автомобиль, сел в кратере Джезеро.

Ученые полагают, что 3,5 миллиарда лет назад кратер содержал глубокое озеро, где условия могли поддерживать внеземную жизнь.

NASA планирует миссию по доставке около 30 образцов на Землю в 2030-х годах для анализа с помощью инструментов, которые намного сложнее тех, которые могут быть доставлены на Марс в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity обнаружил стертые доказательства жизни на Марсе.