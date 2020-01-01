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Марсоход Perseverance пробурил Красную планету

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Perseverance пробурила поверхность Красной планеты, но потерпела неудачу в своей первоначальной попытке собрать образцы горных пород, которые будут взяты будущими миссиями для анализа учеными на Земле.
Марсоход пробурил поверхность кратера Джезеро, но не смог взять пробу грунта
Марсоход пробурил поверхность кратера Джезеро, но не смог взять пробу грунта
NASA

В пятницу космическое агентство США опубликовало изображения небольшого холма с дырой в центре рядом с марсоходом - первого в истории, вырытого роботом на Красной планете.

Но данные, отправленные на Землю марсоходом после его первой попытки собрать образец и запечатать его в трубке, показали, что камни не собирались.

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Бурение скважины - это первый этап процесса отбора проб, который, как ожидается, займет около 11 дней, с целью поиска признаков древней микробной жизни, которая, возможно, сохранилась в древних отложениях дна озера.

Ученые также надеются лучше понять геологию Марса.

Миссия стартовала из Флориды чуть больше года назад, и 18 февраля Perseverance, размером с большой семейный автомобиль, сел в кратере Джезеро.

Ученые полагают, что 3,5 миллиарда лет назад кратер содержал глубокое озеро, где условия могли поддерживать внеземную жизнь.

NASA планирует миссию по доставке около 30 образцов на Землю в 2030-х годах для анализа с помощью инструментов, которые намного сложнее тех, которые могут быть доставлены на Марс в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity обнаружил стертые доказательства жизни на Марсе.

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Теги: NASA, Марс, марсоход, Perseverance
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