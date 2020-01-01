Марсоход Perseverance пробурил Красную планету
В пятницу космическое агентство США опубликовало изображения небольшого холма с дырой в центре рядом с марсоходом - первого в истории, вырытого роботом на Красной планете.
Но данные, отправленные на Землю марсоходом после его первой попытки собрать образец и запечатать его в трубке, показали, что камни не собирались.
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Бурение скважины - это первый этап процесса отбора проб, который, как ожидается, займет около 11 дней, с целью поиска признаков древней микробной жизни, которая, возможно, сохранилась в древних отложениях дна озера.
Ученые также надеются лучше понять геологию Марса.
Миссия стартовала из Флориды чуть больше года назад, и 18 февраля Perseverance, размером с большой семейный автомобиль, сел в кратере Джезеро.
Ученые полагают, что 3,5 миллиарда лет назад кратер содержал глубокое озеро, где условия могли поддерживать внеземную жизнь.
NASA планирует миссию по доставке около 30 образцов на Землю в 2030-х годах для анализа с помощью инструментов, которые намного сложнее тех, которые могут быть доставлены на Марс в настоящее время.
Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity обнаружил стертые доказательства жизни на Марсе.
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