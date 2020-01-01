Интересный факт дня: Океанические течения находятся на грани исчезновения

Течения замедлились до рекордно низкого уровня.

Если бы у Земли был пульс, это могла бы быть атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC) - водоворот океанских течений, несущий тропическое тепло на север в сторону полярных вод.

За последнее столетие это глобальное сердцебиение замедлилось до скорости, невиданной более чем за тысячелетие. Новое исследование, основанное на ряде индексов, подтвердило мнение о том, что ослабление не является тривиальным и критический переход неизбежен.

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Исследование, проведенное ученым-климатологом Никласом Боерсом из Свободного университета Берлина в Германии, является лишь последним, показывающим, как AMOC, похоже, постепенно приближается к переломному моменту.

Его исследование, недавно опубликованное в журнале Nature Climate Change, подтверждает, что AMOC может оставаться относительно стабильным в двух разных состояниях.

Одна из них - это прочная форма, к которой мы привыкли на протяжении большей части современной истории, движимая значительным количеством теплой воды из тропиков, испаряющейся на своем пути на север и становящейся все более плотной по мере того, как ее температура падает, а соленость увеличивается.

Этот процесс не только перемещает тепловую энергию по океану и атмосфере, но и сохраняет смесь минералов и органических соединений, которые удобряют океанские воды, свободно перемещаясь.

Другая - гораздо более слабая система с вялыми водами, которые не торопятся распределять теплую, богатую питательными веществами воду вокруг Атлантического океана.

Хотя до последних десятилетий исследования AMOC были редкостью, появились признаки того, что огромная конвейерная лента не та, что была раньше.

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Учитывая сложность климатических моделей, точная причина очевидного сдвига неизвестна, что оставляет место для обсуждения точного прогноза и последствий. Но появляется все больше свидетельств того, что увеличивающийся сток в результате таяния льда влияет на соленость и температуру, что эффективно тормозит работу всей системы.

Согласно некоторым моделям, AMOC может выдержать некоторое замедление, оставаясь относительно стабильным даже после таяния полюсов и, возможно, даже без особых проблем вернувшись к своей былой славе.

Но не все согласны. Как пишет Боерс в своем исследовании, есть веские основания подозревать, что сеть токов может не только схлопнуться в слабую, устойчивую форму, но и находится на грани этого.

“Представленные здесь результаты показывают, что недавно обнаруженное снижение AMOC в течение последних десятилетий - это не просто колебание, связанное с низкочастотной изменчивостью климата или линейной реакцией на повышение температуры“, - пишет Боерс.

“Скорее, представленные результаты предполагают, что это снижение может быть связано с почти полной потерей стабильности AMOC в течение последнего столетия, и что AMOC может быть близок к критическому переходу в режим слабой циркуляции“.

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Последствия резкого и продолжительного ослабления токов до конца не изучены. По некоторым параметрам он может охладить планету, потенциально даже противодействуя худшему из глобальных потеплений.

Но это не обязательно хорошая новость. Огромные сдвиги в распределении энергии и питательных веществ в атлантических течениях будут иметь серьезные последствия для погодных систем и экологии в Европе и Америке, с огромными экономическими последствиями для всего, от сельского хозяйства до туризма.

Хотя Боерс уверен, что его моделирование указывает на то, что AMOC находится на пороге опрокидывания, нет простого способа предсказать время геологических событий. Даже на внезапное переключение могут уйти годы, если не десятилетия.

Единственное, что ясно, - это то, как наши действия могут приблизить нас к неизбежному.

“Поэтому единственное, что нужно сделать, - это снизить выбросы“, - сказал Боерс.

“Вероятность того, что произойдет это чрезвычайно сильное событие, увеличивается с каждым граммом CO 2, который мы вводим в атмосферу“.

Напомним, ранее мы узнали, что Земле предсказали появление зон смерти.