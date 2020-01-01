В Йеллоустоне за месяц зарегистрировано более 1000 землетрясений

Но волноваться пока не стоит.

Согласно новому отчету Геологической службы США (USGS), Земля снова грохочет под Йеллоустонским национальным парком, и в июле 2021 года в этом регионе было зарегистрировано более 1000 землетрясений. В отчете говорится, что это самая сейсмическая активность, которую парк видел за один месяц с июня 2017 года , когда рой из более чем 1100 человек сотрясал территорию.

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К счастью, эти землетрясения были незначительными, всего четыре землетрясения с магнитудой-3 (достаточно сильные, чтобы их можно было почувствовать, но вряд ли они вызовут какой-либо ущерб), и ни одно из землетрясений не сигнализирует о том, что супервулкан под парком, скорее всего, взорвется, - сказали сейсмологи парка.

"Хотя этот уровень сейсмичности выше среднего, он не является беспрецедентным и не отражает магматической активности», - говорится в отчете Геологической службы США. «Если бы магматическая активность была причиной землетрясений, мы бы ожидали увидеть другие индикаторы, такие как изменения в стиле деформации или тепловые / газовые выбросы, но таких изменений не было обнаружено".

В течение июля 2021 года сейсмографические станции Университета Юты, отвечающие за мониторинг и анализ землетрясений в районе парка Йеллоустоун, зарегистрировали в общей сложности 1008 землетрясений в этом районе. Эти землетрясения произошли в серии из семи роев, из которых самое мощное событие произошло 16 июля.

По данным USGS, в тот день глубоко под озером Йеллоустоун произошло не менее 764 землетрясений, в том числе землетрясение магнитудой 3,6 - самое сильное за месяц.

В отчете говорится, что оставшиеся за месяц шесть роев были меньше, в том числе от 12 до 40 землетрясений каждое, все с магнитудой менее 3.

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Геологическая служба США добавила, что об этих землетрясениях не о чем беспокоиться, отметив, что землетрясение, вероятно, является результатом движения по уже существующим разломам под парком. По словам исследователей, движение разломов может быть вызвано таянием снега, который увеличивает количество грунтовых вод, просачивающихся под территорию парка, и повышает уровень подземного давления.

Йеллоустон - один из самых сейсмически активных регионов США; По данным Службы национальных парков, в этом районе обычно бывает от 700 до 3000 землетрясений в год, большинство из которых незаметны для посетителей . Самым сильным землетрясением в Йеллоустоуне было землетрясение магнитудой 7,3 балла на озере Хебген в 1959 году.

Почему так шатко? Парк расположен на вершине сети линий разломов, связанных с огромным вулканом, похороненным глубоко под землей (по данным Геологической службы США, последний раз этот вулкан извергался около 70 000 лет назад).

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Землетрясения происходят, когда линии разломов региона расходятся, а магма, вода и газ перемещаются под поверхностью. Эти особенности также питают надежные гейзеры парка и горячие источники.

Вулкан Йеллоустоун извергался несколько раз в прошлом, причем гигантские извержения происходили примерно каждые 725 000 лет или около того. Если этот график точен, парк ожидает еще одно сильное извержение примерно через 100 000 лет.

Такое извержение опустошит все Соединенные Штаты, забив реки пеплом по всему континенту и вызовет широкомасштабную засуху и голод.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые зафиксировали подозрительную активность в Йеллоустоуне.