Астрономы обнаружили ранее неизвестную огромную структуру в Млечном Пути

Наша галактика может преподносить сюрпризы.

Судя по нашему положению внутри Млечного Пути, многое из его размера, содержимого и трехмерной структуры действительно сложно понять. Многое ускользает от нас или невозможно подсчитать.

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Недавно обнаруженная структура, названная Рогозом (Cattail), - это как раз из этого разряда. Это длинный завиток газа, настолько большой, что астрономы не уверены, действительно ли он может быть частью галактического спирального рукава, который мы никогда не замечали до сих пор.

Даже если это не признак не нанесенного на карту спирального рукава, Рогоз может быть самой большой нитью газа в нашей галактике, обнаруженной на сегодняшний день. Это описано в статье, принятой в The Astrophysical Journal Letters, доступной на сервере препринтов arXiv.

Эта структура "кажется пока самой дальней и самой большой гигантской нитью в галактике", - пишет в статье группа астрономов из Нанкинского университета в Китае.

Наше место в галактике spacegid.com

“Вопрос о том, как такая огромная нить образуется в крайнем галактическом местоположении, остается открытым. С другой стороны, Рогоз может быть частью нового рукава ... хотя вызывает недоумение то, что структура не полностью повторяет деформацию галактического диска“.

Есть несколько причин, по которым сложно отобразить Млечный Путь в трех измерениях. Одна из них заключается в том, что очень сложно определить расстояния до космических объектов. Другой заключается в том, что существует множество вещей, поэтому может быть трудно понять, является ли что-то значимой группировкой или просто случайной коллекцией, разбросанной по линии обзора.

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Чтобы идентифицировать Рогоз, группа под руководством астронома Нанкинского университета Чонга Ли использовала огромный сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) для поиска облаков нейтрального атомарного водорода (HI). Такие облака обычно находятся в спиральных рукавах галактик, подобных нашей; Изучая тонкие различия в свете водорода, можно отобразить количество и расположение рукавов Млечного Пути изнутри.

В августе 2019 года исследователи использовали FAST для поиска радиоизлучений HI, и данные показали, что это большая структура. Когда они подсчитали, насколько быстро движется структура, они получили сюрприз: ее скорость соответствовала расстоянию около 71750 световых лет от галактического центра - внешних областей галактики.

Это расстояние - дальше, чем любые известные спиральные рукава в этой области галактики - означало бы, что объект абсолютно огромен: его размер составляет около 3590 световых лет в длину и 675 световых лет в ширину, согласно данным FAST.

Но затем, когда исследователи объединили свои выводы с данными обзора HI всего неба HI4PI, они обнаружили, что он может быть еще больше - около 16 300 световых лет в длину.

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Это сделало бы его еще более колоссальным, чем газовая структура, известная как пояс Гулда, длина которой, как недавно выяснилось, составляет 9000 световых лет .

Рогоз поднимает несколько интересных вопросов. Большинство газовых волокон расположены намного ближе к центру Галактики и связаны со спиральными рукавами. Если это нить накала, то неясно, как рогоз мог образоваться и остаться за пределами известных спиральных рукавов Млечного Пути.

С другой стороны, если это спиральный рукав, это тоже своеобразно. Галактический диск Млечного Пути шатается и искривлен после встречи с другой галактикой давным-давно. Тем не менее, форма рогоза не полностью соответствует этой деформации - что он должен был бы делать, если бы это был спиральный рукав.

Даже если открытие уже не было увлекательным, эти особенности указывают на то, что мы, возможно, захотим поближе познакомиться с этой удивительной структурой.

“Хотя эти вопросы остаются открытыми с существующими данными, - писали исследователи , - наблюдения дают новое понимание нашего понимания структуры галактики“.

Напомним, ранее сообщалось, что сверхмассивная черная дыра исчезла из центра галактики.