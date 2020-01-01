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Образцы лунных камней помогли разгадать одну из загадок Луны

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Камни позволили понять, что у Луны не было длительного магнитного поля.
Образцы лунного стекла, протестированные учеными из Рочестера
Образцы лунного стекла, протестированные учеными из Рочестера
rochester.edu

Все образцы с Луны, которые сегодня изучают исследователи во всем мире, были собраны в эпоху полета миссии Аполлон. Образцы лунного света, показанные на изображении ниже, были собраны Аполлоном-16 в 1972 году. Образцы сделаны из лунного стекла и были протестированы учеными из Университета Рочестера.

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В документе, опубликованном исследователями, в том числе исследователями из Рочестера и ряда других учреждений, сообщается о выводах об основном факторе, влияющем на типы ресурсов, которые могут быть обнаружены на Луне в будущем. В частности, исследование было сосредоточено на том, имел ли Луна долгоживущий магнитный экран в какой-либо момент своей истории.

Выводы команды опровергли некоторые давние предположения о Луне. Первый автор исследования Джон Тардуно говорит, что результаты представляют новую парадигму лунного магнитного поля. Сейчас у Луны нет магнитного щита, но вопрос о том, был ли он у нее в какой-то момент в прошлом, был предметом споров. Тардуно говорит, что после миссий Аполлона возникла идея, что у Луны было магнитное поле, которое было сильным или даже более сильным, чем магнитное поле Земли около 3,7 миллиарда лет назад.

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Идея о том, что у Луны есть магнитный экран, была основана на первоначальном наборе данных, собранных в 1970-х годах, включая анализ образцов, собранных во время миссий Аполлона. Анализ показал, что образцы обладали намагниченностью, которая, как полагали, была вызвана наличием геодинамо. Однако ядро ​​Луны маленькое, и управлять таким магнитным полем будет сложно. Эти предыдущие эксперименты также не проводились с использованием экспериментов по нагреванию; они использовали другие методы, которые могли неточно регистрировать магнитное поле.

В новом исследовании исследователи протестировали образцы стекла, собранные во время предыдущих миссий Аполлона, с использованием лазеров CO2 для нагрева лунных образцов в течение короткого промежутка времени. Этот метод позволяет им избежать изменения образцов. Затем они использовали чрезвычайно чувствительные сверхпроводящие магнитометры для более точного измерения магнитных сигналов, создаваемых образцами. Команда определила, что намагниченность в образцах может быть результатом ударов таких объектов, как метеориты или кометы, а не результатом намагничивания из-за наличия магнитного экрана. Тардуно говорит, что результаты довольно убедительны: на Луне никогда не было длительного динамо-поля.

Напомним, ранее сообщалось, что тайну магнитных полей Земли и других планет удалось раскрыть.

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Теги: Луна, магнитное поле
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