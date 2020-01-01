Согласно анализу NASA, 2020 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Ученые могут делать довольно точные прогнозы относительно будущего. Но предсказать, какой будет Земля через 500 лет, - сложная задача, потому что здесь задействовано множество факторов. Представьте себе Христофора Колумба в 1492 году, который пытался предсказать сегодняшнюю Америку.

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Мы знаем, что нашу планету меняют два основных типа процессов: один связан с естественными циклами, такими как то, как планета вращается и движется вокруг Солнца, а другой вызывается формами жизни, особенно людьми.

Наша планета раскачивается, угол ее наклона меняется, и даже меняется ее орбита, приближая Землю к Солнцу или удаляясь от него. Эти изменения происходят в течение десятков тысяч лет, и они ответственны за ледниковые периоды.

Второе большое влияние на планету - живые существа. Последствия жизни на планете предсказать труднее. Нарушение одной части экосистемы может вывести из строя многие другие.

В частности, люди во многом меняют Землю.

Они вырубают леса и разрушают важные среды обитания диких животных, чтобы строить города и выращивать урожай. Они перемещают инвазивные виды по планете, нарушая экосистемы .

Они также способствуют глобальному потеплению. Люди вызывают изменение климата, в основном за счет сжигания ископаемого топлива, которое выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем может выдержать планета и атмосфера.

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Обычно парниковые газы улавливают тепло от Солнца так же, как стекло теплицы, сохраняя Землю теплее, чем она была бы в противном случае. Это может быть полезно - пока мы не получим слишком много.

Результатом слишком большого количества углекислого газа является повышение температуры, что может привести к опасно жарким летним дням и таянию льда в Гренландии и Антарктиде. Таяние ледяных щитов поднимает океаны, вызывая наводнения в прибрежных районах .

Вот с чем сейчас сталкивается Земля. Эти изменения могут привести к совершенно другой планете через 500 лет, в значительной степени в зависимости от того, насколько люди готовы изменить свой образ жизни. Потепление на планете также может способствовать возникновению экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла , штормы и засухи, которые могут изменить состояние суши. Все живые формы Земли находятся под угрозой.

Оглядываясь назад на последние 500 лет, можно сказать, что живая часть Земли, называемая биосферой, кардинально изменилась.

Сегодня количество людей увеличилось с 500 миллионов до более 7,5 миллиардов. Более 800 видов растений и животных вымерли из-за деятельности человека за этот период. По мере роста человеческой популяции у других видов становится все меньше места для передвижения. Повышение уровня моря означает, что суши станет еще меньше, а повышение температуры приведет к миграции многих видов в более благоприятный климат.

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Не все изменения на Земле вызваны людьми, но люди усугубили некоторые из них. Сегодня главная задача - заставить людей перестать заниматься тем, что создает проблемы, например сжигать ископаемое топливо, которое способствует изменению климата. Это одна глобальная проблема, которая требует, чтобы страны во всем мире и люди внутри них работали над достижением одной цели.

Возвращаясь к Христофору Колумбу, он, вероятно, не мог представить себе шоссе, заполненное машинами. Без сомнения, в следующие 500 лет технологии тоже улучшатся. Но пока что масштабы технических решений недостаточно быстро для решения проблемы изменения климата. Продолжать делать то же самое и ожидать, что кто-то другой исправит беспорядок позже, было бы рискованной и дорогостоящей игрой.

Итак, Земля через 500 лет может стать неузнаваемой. Или, если люди желают изменить свое поведение, он может сохраняться с его яркими лесами, океанами, полями и городами еще много веков вместе с его наиболее успешными жителями, человечеством.

Напомним, ранее сообщалось, что цивилизация делает людей тупее, ставя под угрозу будущее человечества.