Астрономы засекли странную звезду, мчащуюся к краю галактики

Звезда летит так быстро, что вылетит за пределы Млечного Пути.

В настоящее время астрономы изучают звезду, известную как LP 40−365. Это тип быстро движущихся звезд, которая является остатком массивного белого карлика, пережившего массивный взрыв сверхновой. В настоящее время звезда находится на расстоянии около 2000 световых лет от Земли и несется к краю галактики Млечный Путь.

Читай также: Астрономы засекли столкновение черной дыры и нейтронной звезды

Астрономы говорят, что звезда движется так быстро, что почти наверняка покинет галактику. По оценкам, скорость LP 40−365 составляет почти 2 миллиона км в час. Звезда - это остаток сверхновой, который все еще продвигается вперед силой взрыва. Исследователи отмечают, что то, что объект пережил частичный взрыв сверхновой и уцелел, является уникальным.

Только в последние несколько лет астрономы начали думать, что звезды этого типа могут существовать. LP 40−365 описывается как “звездная шрапнель“, и подобные объекты могут дать представление о других звездах, которые пережили подобные катастрофы в прошлом. Исследователи проанализировали звезду, используя данные космического телескопа Хаббла и переходящего спутника исследования экзопланет. Используя различные типы данных с обоих телескопов, исследователи и сотрудники проекта обнаружили, что LP 40−365 не только покидает нашу галактику, но и вращается при выходе.

Читай также: Черная дыра в центре галактики создает новый странный вид звезд

Исследователи выяснили, почему звезда становилась все ярче и тусклее при выходе из галактики. Самое простое объяснение состоит в том, что звезда вращается и исчезает из поля зрения каждые девять часов, что указывает на скорость ее вращения. Скорость вращения каждые девять часов считается относительно низкой для фрагмента звезды, пережившего взрыв сверхновой.

Белые карлики становятся сверхновыми, когда становятся слишком массивными, чтобы поддерживать себя, что приводит к массивной детонации. Команда говорит, что обнаружила скорость вращения такой звезды, как LP 40–365, после того, как сверхновая засветила светом в исходную двухзвездную систему, из которой она появилась. Основываясь на относительно медленном вращении, исследователи уверены, что LP 40−365 - это шрапнель от звезды, которая самоуничтожилась после набора слишком большой массы от своего двойного партнера.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засекли поглощение планеты звездой.