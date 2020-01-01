Пентагон экспериментирует с искусственным интеллектом предсказателем

Американские военные тестируют экспериментальную сеть искусственного интеллекта, задачей которой является определение вероятных будущих событий, заслуживающих более пристального внимания, и за несколько дней до того, как они произойдут.

Серия тестов называется Global Information Dominance Experiments (GIDE), и они объединяют данные из огромного количества источников, включая спутниковые снимки, разведывательные отчеты, датчики в поле, радары и многое другое.

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Облачные вычисления также играют важную роль, гарантируя, что огромные блоки данных, собранные со всего мира, могут быть эффективно обработаны, а затем доступны любым военным чиновникам и агентствам, которые в них нуждаются.

"GIDE, глобальные эксперименты по доминированию информации, воплощают фундаментальные изменения в том, как мы используем информацию и данные, чтобы увеличить пространство для принятия решений лидерами от тактического до стратегического уровня - не только военным лидерам, но [это] также дает возможность нашим гражданским лицам", - пояснил генерал ВВС США Глен Д. Ван Херк на брифинге для прессы.

Идея состоит в том, чтобы предвидеть действия других стран заблаговременно, а это означает, что сдерживающие факторы и меры предосторожности могут быть приняты до начала боевых действий или до того, как боевые действия могут усилиться.

На самом деле, логические скачки не так велики, как вы могли подумать - если, например, идет подготовка к выходу подводной лодки из порта, то совершенно очевидно, что она уже выходит в море. В чем действительно помогает ИИ, так это в использовании машинного обучения для обнаружения и сопоставления всей этой информации намного быстрее, чем это могут сделать люди.

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Другой пример - количество автомобилей на автостоянке, возможно, на военной базе или на исследовательской станции. Если ИИ видит повышенную активность, он может сообщить об этом другим частям системы, где они будут проанализированы как часть огромного набора данных.

"Данные существуют", - сказал Ван Херк. "Мы делаем эти данные доступными, делаем их доступными и передаем в облако, где машинное обучение и искусственный интеллект просматривают их. И они обрабатывают их очень быстро и предоставляют лицам, принимающим решения, что я называю преимуществом принятия решений".

"Это дает нам дни заблаговременного предупреждения и способности реагировать. Если в прошлом мы, возможно, не заметили аналитику спутникового изображения GEOINT, теперь мы делаем это в течение нескольких минут или почти в реальном времени".

Понятно, что США не слишком много рассказывают о том, как именно работают эти новые системы искусственного интеллекта или как они обрабатывают информацию, которую они собирают, но конечный результат - больше данных, обрабатываемых в более короткие сроки. Этот третий набор испытаний GIDE был недавно завершен, и планируется проведение четвертого.

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Ван Херк подчеркивает, что люди по-прежнему принимают все решения на основе данных, которые производят системы машинного обучения, и говорит, что разрабатываемый ИИ, скорее всего, в конечном итоге приведет к деэскалации ситуаций, а не наоборот.

"Возможность видеть дни вперед создает пространство для принятия решений", - сказал Ван Херк. "Для меня как для оперативного командира пространство для принятия решений, которое потенциально может создать силы для создания средств сдерживания, чтобы передать их секретарю или даже президенту".

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон создает Центр искусственного интеллекта для ведения войн.