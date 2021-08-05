Молния убила сразу 16 человек на свадьбе

В результате нескольких ударов молнии в западном Бангладеш погибли 16 участников свадебного банкета.

По словам официальных лиц, в среду в течение нескольких секунд произошло несколько ударов молнии, в результате чего погибли 16 человек и был ранен жених.

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Группа празднующих сошла с лодки в прибрежном городе Шибгандж, чтобы укрыться от грозы, когда ударила молния, сообщил правительственный администратор города.

Невесты не было с празднующими, сообщил AFP Сакиб аль-Рабби, подтвердив, что 16 человек погибли в результате попадания нескольких молний с разницей в несколько секунд в западном районе Чапайнавабгандж.

Сильные муссонные бури обрушились на Бангладеш. За неделю проливных дождей в юго-восточном районе Кокс-Базар погибло около 20 человек.

К слову, молния убивает сотни людей в южноазиатской стране каждый год.

Согласно официальным подсчетам, в 2016 году произошло более 200 смертей от молнии, при этом 82 человека умерли за один день в мае. Однако многие случаи смерти никогда официально не регистрируются, и один независимый наблюдатель насчитал по крайней мере 349 смертей от ударов молнии.

Некоторые эксперты говорят, что вырубка лесов увеличила число погибших: Бангладеш посадила сотни тысяч пальм, чтобы ослабить воздействие изменения климата и уменьшить количество смертей от молний.

Напомним, ранее сообщалось, что удар молнии засняли рекордно быстрой камерой.