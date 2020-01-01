Танцующие призраки указывают на новые открытия в космосе

Две галактики похожи на призраков.

Исследователи из Университета Западного Сиднея и CSIRO, национального научного агентства Австралии, обнаружили странные облака электронов, окружающие галактики глубоко в космосе. Облака, которые находятся на расстоянии около миллиарда световых лет от нас и никогда раньше не видели, напоминают танцующих двух призраков.

“Танцующие призраки“ были обнаружены в рамках первого глубокого поиска неба с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Австралии.

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“Когда мы впервые увидели “танцующих призраков“, мы понятия не имели, что это такое. После нескольких недель работы мы выяснили, что видим две “родительские“ галактики, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывая струи электронов, которые затем изгибаются в гротескные формы под действием межгалактического ветра“, - заявил ведущий исследователь профессор Рэй Норрис из Университета Западного Сиднея и CSIRO.

“Однако новые открытия всегда вызывают новые вопросы, и этот вопрос ничем не отличается. Мы до сих пор не знаем, откуда дует ветер. Почему он так запутан? И что вызывает потоки радиоизлучения? Вероятно, потребуется еще много времени. наблюдения и моделирования, прежде чем мы поймем что-либо из этих вещей“, - сказал профессор Норрис.

Телескоп ASKAP эксплуатируется CSIRO и является частью Австралийского национального фонда телескопа. Он использует новую технологию для достижения чрезвычайно высокой скорости съемки, что делает его одним из лучших в мире инструментов для картирования неба в радиоволнах.

Напомним, ранее сообщалось, что открыта самая маленькая звезда Вселенной.