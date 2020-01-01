Глобальная пандемия может стать причиной близорукости у детей

У нынешней глобальной пандемии есть множество последствий, которых мы не ожидали, и ухудшение зрения у детей может быть одним из них.

В течение прошлого года исследователи из Гонконга обнаружили быстрый рост близорукости или миопии среди 709 детей в возрасте от 6 до 8 лет.

По сравнению с предыдущими годами число диагностированных случаев миопии увеличилось более чем на 10 процентов, что затронуло почти пятую часть исследуемой когорты.

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Хотя на основе данных невозможно сказать, связана ли эта потеря зрения вдаль напрямую с пандемией, известно, что времяпрепровождение на открытом воздухе снижает риск развития близорукости у ребенка.

Фактически, недавние исследования показывают, что недостаток времени на открытом воздухе может быть более серьезным индикатором близорукости, чем даже генетика. Поэтому возможно, что закрытие школ и повсеместные блокировки, вызванные пандемией, являются виновниками недавнего роста близорукости среди детей.

"Хотя домашний карантин и закрытие школ из-за пандемии не будут длиться вечно, все более широкое распространение цифровых устройств и их использование, а также изменения в поведении, вызванные длительным пребыванием в домашних условиях, могут иметь долгосрочные последствия для прогрессирования миопии среди населения, особенно среди детей », - пишут исследователи в своей новой статье.

Сегодня в Китае близорукость считается эпидемией. Более 90 процентов молодых людей страдают близорукостью, что делает следующее поколение подверженным множественным заболеваниям глаз на протяжении всей их жизни.

Каждый год сотни тысяч школьников в Китае проходят проверку зрения, чтобы выявить это широко распространенное заболевание. Подобно недавним результатам в Гонконге, эта национальная программа по лечению глаз также выявила значительный рост миопии на материке.

Согласно недавно опубликованным данным, распространенность близорукости среди 6-летних детей в Китае была в три раза выше во время карантина 2020 года.

"Этот существенный близорукий сдвиг не наблюдался ни в одном другом сравнении из года в год, что, возможно, связано с необычным случаем домашнего обучения в 2020 году", - говорится в отчете, опубликованном ранее в этом году.

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Результаты отслеживания близорукости в Гонконге во время COVID-19 теперь подтверждают эти выводы.

По-прежнему неясно, что именно является движущей силой этого роста, но анкеты показали, что дети в Гонконге проводили на 68 процентов меньше времени на открытом воздухе во время пандемии, в среднем с часа с четвертью времени на открытом воздухе до всего лишь 24 минут в день.

С другой стороны, время, проведенное за экранами, увеличилось почти в 3 раза, увеличившись в среднем с 2,5 часов в день до колоссальных 7 часов в день.

Дети, живущие в Гонконге, уже проводят значительно меньше времени на открытом воздухе по сравнению с другими странами мира. В этом густонаселенном городе просто не так много свежего воздуха, на котором можно было бы поиграть, и пандемия только усугубила эту проблему.

Во время COVID-19 закрылись не только школы и детские площадки, но и бассейны, парки, кемпинги и развлекательные мероприятия в помещении, такие как тренажерные залы и игровые залы.

Таким образом, у детей в Гонконге не было иного выбора, кроме как оставаться дома. Из-за сложившихся факторов, проведенных на открытом воздухе и увеличившегося количества работ рядом, возможно, форма их глаз изменилась в течение восьми месяцев исследования, потеряв фокус и заставив удаленные объекты размываться.

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"Хотя не было обнаружено четкой связи между экранным временем и прогрессированием миопии, экранное время само по себе является формой работы вблизи", - объясняют авторы .

"Таким образом, увеличенное экранное время могло способствовать прогрессированию миопии в течение текущего периода карантина".

Исследование основано только на данных наблюдений, а время, проведенное за экранами и на открытом воздухе, было самооценкой. Несмотря на эти ограничения, полученные данные присоединяются к растущему количеству исследований, которые показывают, что глобальная пандемия увеличивает время, затрачиваемое на работу рядом, что, в свою очередь, увеличивает риск миопии.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена необычная причина близорукости и дальнозоркости.