NASA изучает молодую звезду, которая похожа на молодое Солнце

Молодой звезде как раз столько лет, сколько было Солнцу, когда на Земле появилась жизнь.

Исследователи NASA внимательно изучили звезду, находящуюся “около" нашей Солнечной системы, которая, как полагают, напоминала Солнце в молодости. Исследование направлено на то, чтобы помочь ученым лучше понять, каким могло быть наше Солнце, когда оно было молодой звездой, и как оно могло формировать атмосферу и развитие жизни на Земле. Солнцу в настоящее время около 4,65 миллиарда лет, и он считается звездой среднего возраста.

Читай также: NASA построит телескоп на обратной стороне Луны

Ученые хотят понять, что было в более молодом Солнце, что позволило ему дать возможность жизни на нашей планете. Каждая десятая звезда имеет общие характеристики с Солнцем, и многие из них находятся на ранних стадиях развития. Исследователи изучают характеристики молодых звезд, похожих на нашу, чтобы понять, какой была наша звезда, когда она была моложе. Звезда, которую они исследуют, называется Каппа 1 Кита.

Каппа 1 Кита находится примерно в 30 световых годах от нас, на огромном расстоянии, но его можно сравнить с соседом, который живет на следующей улице в космической схеме вещей. По оценкам, возраст звезды составляет от 600 до 750 миллионов лет, то есть примерно того же возраста, что и Солнцу, когда на Земле развивалась жизнь. Звезда также имеет такую ​​же массу и температуру поверхности, что и Солнце.

Читай также: Астрономы исследовали распыляющуюся галактику

Исследователи проекта адаптировали существующие модели Солнца, чтобы предсказать некоторые из наиболее важных, но трудных для измерения характеристик Каппа 1 Кита. Модель основана на данных, вводимых с различных космических миссий, включая космический телескоп Хаббла, миссии TESS и NICER, а также миссию ESA XMM-Newton. Более молодые звезды известны всплесками высокой энергии и повышенной активностью по сравнению с более старыми звездами.

Один из способов высвобождения части энергии более молодыми звездами - звездный ветер, состоящий из сверхгорячого газа, называемого плазмой. Понимание звездного ветра, производимого звездой, важно, поскольку звездный ветер течет к вращающимся планетам и влияет на окружающую среду этих планет. Звездный ветер оказывает значительное влияние на планеты на любом этапе жизни. Сильные и очень плотные звездные ветры от молодых звезд могут сжимать защитный магнитный экран, окружающий планеты, делая их более восприимчивыми к воздействию заряженных частиц. В конечном итоге исследователи надеются найти звезду, похожую на молодое Солнце, с экзопланетой, вращающейся вокруг нее, на стадии развития Земли более 4 миллиардов лет назад. К сожалению, нет никаких указаний на то, что в настоящее время у Каппа 1 Кита есть экзопланеты.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы объяснили прозрачность Вселенной.