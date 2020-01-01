Интересный факт дня: У женщины пошло молоко из подмышки

Через два дня после родов у женщины образовалось болезненное образование в правой подмышечной впадине.

Роды могут вызвать ряд странных изменений тела, но для женщины из Португалии симптомы после беременности были особенно любопытными: согласно новому отчету, у нее началась лактация из подмышечной впадины.

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26-летняя женщина сообщила врачам, что через два дня после родов у нее появилась боль в правой подмышке, согласно отчету, опубликованному 29 июля в The New England Journal of Medicine. Когда врачи осмотрели эту область, они обнаружили у нее круглую массу в подмышечной впадине. Удивительно, но, как отмечают авторы из больницы Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия, масса "при надавливании выделяла белые выделения".

Ей поставили диагноз полимастия, или наличие лишней ткани груди в теле. Согласно статье 1999 года, опубликованной в журнале Mayo Clinic Proceedings, до 6% женщин рождаются с такой "дополнительной" тканью груди. В некоторых случаях эта дополнительная ткань груди включает сосок или ареолу (пигментированная область, окружающая сосок), но в других случаях присутствует только ткань груди без сосков или ареолы.

Состояние возникает во время развития плода, когда клетки-предшественники молочных желез образуются вдоль "молочного гребня" или "молочной линии", которая проходит от подмышек до паха с обеих сторон тела. Обычно эти гребни исчезают везде, кроме груди. Но когда этого не происходит, в теле остается остаточная ткань груди. Согласно статье 2014 года, наиболее распространенным местом для дополнительной ткани груди является подмышечная впадина.

У женщины из Португалии после родов началась лактация из подмышечной впадины The New England Journal of Medicine

Согласно статье 1999 года, если у дополнительной ткани груди нет соска или ареолы, люди могут не осознавать, что у них есть лишняя ткань груди, пока не забеременеют или не начнут кормить грудью. В этот момент молоко "проникает" во вспомогательную ткань груди так же, как и в обычную ткань груди, и женщины могут испытывать отек или боль в этой области.

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Некоторые женщины могут даже сцеживать грудное молоко из дополнительной ткани груди. В статье 1999 года авторы описывают случай 18-летней женщины с добавочной тканью груди в подмышечной впадине, которая смогла успешно перекачивать подмышечную ткань груди в течение восьми недель, чтобы уменьшить дискомфорт и продолжить кормление грудью.

В случае с женщиной из Португалии ее заверили, что ее состояние благоприятное. Врачи также сказали ей, что при прохождении рутинного скрининга на рак молочной железы, дополнительные ткани молочной железы должны быть проверены на предмет рака так же, как типичные ткани молочной железы.

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