Ученые: Императорские пингвины могут исчезнуть уже в этом веке

Пингвины зависят от узкой полоски льда.

Императорские пингвины процветают на побережьях Антарктиды в ледяных условиях, которые любой человек сочтет экстремальными.

Тем не менее, у них узкая зона комфорта: если морского льда слишком много, поездки за едой из океана становятся долгими и трудными, а их птенцы могут голодать. При слишком малом количестве морского льда детеныши рискуют утонуть.

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Изменение климата сейчас ставит под угрозу этот хрупкий баланс и, возможно, все виды.

В новом исследовании ученые показывают, что если текущие тенденции глобального потепления и политика правительства сохранятся, морской лед Антарктиды будет сокращаться со скоростью, которая резко сократит численность императорских пингвинов до такой степени, что почти все колонии станут почти вымершими к 2100 году.

Вот почему Служба охраны рыболовства и дикой природы США предлагает внести императорских пингвинов в список “находящихся под угрозой исчезновения“ в соответствии с Законом об исчезающих видах. Предложение будет опубликовано в Федеральном реестре 4 августа 2021 года, после чего начнется 60-дневный период общественного обсуждения.

Самая большая угроза, с которой сталкиваются императорские пингвины, - это изменение климата. Это разрушит морской ледяной покров, на который они полагаются, если правительства не примут политику, направленную на сокращение выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

Императорские пингвины не живут на территории США, поэтому некоторые меры Закона об исчезающих видах, направленные на защиту мест обитания видов и предотвращение охоты на них, напрямую не применяются.

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Тем не менее, включение в список в соответствии с Законом об исчезающих видах может принести пользу. Это могло бы обеспечить способ уменьшить вред от рыболовных флотилий США, которые могут работать в этом регионе.

Исследователи изучали императорских пингвинов в районе Пуэнт-Геология на Земле Адели с 1960-х годов. Данные за эти десятилетия теперь помогают ученым оценить влияние антропогенного изменения климата на пингвинов, их среду обитания в морском льду и их источники пищи.

Пингвины размножаются на припайном льду, который представляет собой морской лед, прикрепленный к суше. Но они охотятся за пищей внутри паковых льдов - морских льдин, которые движутся вместе с ветром или океанскими течениями и могут сливаться. Морской лед также важен для отдыха во время ежегодной линьки и спасения от хищников.

Популяция пингвинов в Пуэнт-Геологи сократилась вдвое в конце 1970-х годов, когда морской лед уменьшился и погибло больше самцов императорских пингвинов, а популяция так и не оправилась полностью от массовых неудач размножения - что происходило все чаще.

Результаты нового исследования показали, что если мир достигнет целей Парижского соглашения по климату, сохраняя потепление ниже 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными температурами, это может защитить достаточную среду обитания, чтобы остановить сокращение численности императорских пингвинов .

Но мир не идет по пути к соблюдению Парижского соглашения. Согласно одной оценке, подготовленной Climate Action Tracker, текущие направления политики стран имеют более чем 97-процентную вероятность превышения 2 градусов Цельсия. С учетом недавних правительственных заявлений, повышение оценивается примерно на 2,4 градуса по Цельсию.

Получается, что императорский пингвин - это пресловутая “канарейка в угольной шахте“. Будущее императорских пингвинов и большей части жизни на Земле, включая человечество, в конечном итоге зависит от решений, принятых сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары.