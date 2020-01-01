Эксперимент показал, что больше спать не всегда полезно

Достаточное количество сна - жизненно важная часть поддержания формы и здоровья, поэтому ученые постоянно ищут способы, как этого добиться.

Новое исследование, проведенное в Индии, показывает, что дополнительные часы в постели не имеют большого значения с точки зрения пользы, если не будет соответствующего увеличения количества сна хорошего качества.

В исследовании, в котором участвовали 452 работника с низким доходом в течение месяца в Ченнаи, также было обнаружено, что дневной сон более полезен, чем дополнительный час сна ночью - по крайней мере, для участников исследования, у которых был очень нарушенный ночной сон.

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Измерения проводились с помощью актиграфов: небольших носимых датчиков движения, способных отслеживать циклы сна, которые становятся все более популярными в научных исследованиях. Актиграфы могут снимать показания, когда люди спят в своих собственных домах, без необходимости в дополнительном оборудовании или сложной конфигурации.

Предоставляя информацию и поддержку, а также улучшая условия для сна в домашних условиях, исследователи смогли заставить рабочих спать в среднем почти на дополнительные полчаса каждую ночь, но ожидаемой пользы для здоровья не последовало.

"К нашему удивлению, эти интервенции, связанные с ночным сном, не оказали никакого положительного воздействия на какие-либо результаты, которые мы измерили", - говорит экономист Франк Шильбах из Массачусетского технологического института (MIT).

Эти результаты включали познание, продуктивность, принятие решений и благополучие. Количество рабочих часов в среднем также уменьшилось - возможно, потому, что чем больше времени было в постели, тем меньше времени оставалось на работу. Добровольцы выполняли задание по вводу данных, предназначенное исключительно для исследования, где можно было измерить их внимание и результаты.

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Важно указать и на другие условия исследования. Те, кто участвовал, в среднем спали всего 5,5 часов из восьми часов в постели за ночь, прежде чем исследователи смогли увеличить этот показатель.

К концу месяца экспериментов рабочие тратили дополнительные 38 минут за ночь в постели, что равнялось дополнительным 27 минутам фактического сна за ночь.

Эта низкая эффективность сна, по-видимому, препятствует более глубокому, более восстанавливающему типу сна, который может быть так полезен для общего состояния здоровья. Множество предыдущих исследований выявили последствия недостаточного сна каждую ночь, включая повышенный риск деменции .

Исследователи отмечают, что в повседневной жизни добровольцы, включенные в исследование, в среднем просыпались 31 раз за ночь. Другими словами, их существующее качество сна сравнимо с теми, кто в богатой стране страдает бессонницей или апноэ во сне.

"В Ченнаи можно увидеть людей, спящих на своих рикшах", - говорит Шильбах. "Часто четыре или пять человек спят в одной комнате, где шумно и шумно, вы видите, как люди спят между сегментами дороги рядом с шоссе. Даже ночью невероятно жарко, и здесь много комаров. По сути, в Ченнаи можно найти любой потенциальный раздражитель или неблагоприятный фактор сна".

Половине участников также было рекомендовано вздремнуть в течение получаса в течение дня, и это действительно привело к ряду положительных результатов: были отмечены улучшения продуктивности, когнитивных функций и психологического благополучия.

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Тем не менее, время снова упало - участники не хотели или не могли компенсировать время, которое они провели, дремав, даже несмотря на то, что они выполняли больше работы, когда фактически были на работе.

Исследователи говорят, что нам нужно больше подобных исследований в развивающихся странах, а не только в лабораториях сна в более богатых странах, а также предостеречь от того, чтобы исследования сна слишком широко применялись в разных странах и сообществах.

Исследовательская группа предполагает, что будущие исследования могут быть сосредоточены на качестве сна, а не на продолжительности сна, а также могут быть приняты во внимание психологические факторы, такие как стресс и беспокойство, с которыми часто сталкиваются семьи с низким доходом.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли причину, по которой "жаворонки" не должны работать ночью.