У жирафов нашли очень сложную социальную жизнь

Их взаимодействие такое же сложное, как и у слонов.

Несмотря на свой рост, жирафам каким-то образом удавалось скрывать свое социальное поведение от ученых. Как теперь выясняется, мы, люди, неправильно поняли этих огромных животных.

"Меня удивляет, что такой большой, знаковый и харизматичный африканский вид так долго не изучался", - сказала этолог Бристольского университета Зои Мюллер.

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До 2000 года жирафы (Giraffa camelopardalis) считались "социально отчужденными". В обзоре 1991 года животное описывалось как "не образующее прочных связей со своими собратьями и общающееся самым случайным образом".

Хотя известно, что жирафы бродят стадами, отдельные жирафы, похоже, постоянно меняют свои союзы, что заставляет исследователей полагать, что они не образуют прочных социальных связей, кроме как между матерями и их детенышами.

Широкое распространение цифровых фотоаппаратов и новых методов анализа данных показало, что эти самые высокие наземные животные на самом деле гораздо более социально развиты, чем им приписывали.

В обзоре более 400 исследований Мюллер и зоолог из Бристольского университета Стивен Харрис собрали вместе более широкое понимание социальной природы жирафов.

Они обнаружили доказательства того, что, хотя одинокие животные являются обычным явлением, жирафы также тесно объединяются в небольшие группы от трех до девяти животных. Сюда часто входили родственные пары взрослых женщин, некоторые из которых наблюдались вместе до шести лет, и матери со своими детьми - отношения, которые могут сохраняться не менее 15 лет.

Эти группы могут состоять из трех поколений родственных особей, в пределах которых взрослые помогают заботиться о телятах других матерей и даже оплакивают смерть ребенка другой особи.

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Этот образец женских отношений также наблюдался в неволе и, наряду с наблюдениями, что самцы - это те, которые расходятся с группами, предполагает, что у этих животных есть матрилинейные общества; эти социальные единицы существуют внутри более широкой, плавно меняющейся группы.

Жирафы - животные-долгожители, самки достигают возраста около 30 лет, но их максимальный известный репродуктивный возраст составляет около 20. Это означает, что они проводят около трети своей жизни в качестве взрослых после репродуктивного возраста. У других видов, которые это делают, включая слонов, косаток и нас, людей, бабушки играют роль в воспитании следующих поколений.

Исследователи подозревают, что это также относится к жирафам, но отмечают, что это еще не подтверждено документально и требует дальнейшего расследования. Они также отмечают, что сложные кооперативные социальные системы, подобные тому, что они здесь предлагают, требуют сложных коммуникативных способностей; однако, как и многие другие аспекты, "коммуникационные системы жирафов плохо изучены".

К сожалению, популяция жирафов сейчас находится в свободном падении - снизившись на 40 процентов с 1985 года - и они занесены в Красный список исчезающих видов как уязвимые.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые объяснили, откуда у жирафов длинная шея.