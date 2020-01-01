Вода на Луне может скрываться в тени
Хотя Луна выглядит сухой, она покрыта водой. Но ученые не до конца понимают, как это возможно. Поскольку в течение дня нет атмосферы, регулирующей температуру, поверхность Луны становится достаточно горячей, чтобы вскипятить воду. Если какая-либо захваченная вода действительно превратится в лед за ночь (когда температура может опуститься до -150 ° C), вся она выкипит, как только Солнце согреет ее.
Тем не менее, исследования каким-то образом показали, что на дневной стороне Луны на поверхности есть вода - по-видимому, она находится при невероятно высоких температурах.
Читай также: Вода на Луне могла образоваться из-за магнитосферы Земли
"Более десяти лет назад космический аппарат обнаружил возможное присутствие воды на дневной поверхности Луны, и это было подтверждено стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии НАСА [SOFIA] в 2020 году", - сказал астрофизик Лаборатории реактивного движения (JPL) Бьорн Давидссон.
"Эти наблюдения поначалу были нелогичными: вода не должна выжить в таких суровых условиях. Это ставит под сомнение наше понимание лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о том, как летучие вещества, такие как водяной лед, могут выжить в безвоздушных телах".
На самом деле это не проблема, если вы предположите, что вода не может свободно перемещаться по поверхности - вся заперта в чем-то вроде камня или стекла, созданного ударами метеорита. Это надежная теория, и мы знаем из геологических образцов из прошлых миссий Аполлона.
Читай также: На Луне нашли огромные запасы воды
Однако исследование 2009 года показало, что количество воды меняется в зависимости от времени суток. В самое жаркое время дня до полудня воды меньше, но после полудня, когда немного остынет, она снова увеличивается. Это говорит о том, что по крайней мере часть воды может свободно перемещаться - кипятится в течение дня, а затем снова замораживается.
При рассмотрении теплофизических моделей, которые мы используем, чтобы понять это, предполагается, что поверхность в основном плоская. Если вы недавно мельком видели фотографию покрытой ямками поверхности Луны, то знаете, что поверхность Луны не совсем гладкая сфера.
В новом исследовании Дэвидссон и другой исследователь JPL - Сона Хоссейни - обновили свою модель, сделав поверхность Луны более шероховатой. Фактически, они использовали изображения с миссий Аполлона, показывающие валуны и кратеры, которые действительно соответствуют поверхности.
Они обнаружили, что шероховатость создает тени, которые позволяют модели Луны удерживать воду и позволяют воде перемещаться по мере того, как день нагревается и снова остывает.
"Мороз гораздо более подвижен, чем застрявшая в ловушке вода", - сказал Давидссон. "Таким образом, эта модель обеспечивает новый механизм, который объясняет, как вода движется между лунной поверхностью и тонкой лунной атмосферой".
Читай также: На Луне точно есть водяной лед - ученые
Важно отметить, что это не первое исследование, в котором рассматривается отношение шероховатости поверхности к лунной воде. В предыдущей статье также предполагалось, что вода могла удерживаться в крошечных "холодных ловушках" на поверхности.
Однако новое исследование также рассматривало десорбцию, давая моделям более точное изображение нашего лунного соседа.
"Модель температуры поверхности Луны, описанная в этой статье, имеет важное значение для понимания присутствия и эволюции воды на поверхности Луны", - пишут Давидссон и Хоссейни в своей новой статье.
"Чрезвычайно важно учитывать шероховатость поверхности, чтобы получить точную картину количества воды на поверхности Луны".
Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли дыры, где может быть вода.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил