В тропиках найден один из самых редких хамелеонов в мире

Хамелеон всего 5 сантиметров в длину.

Ученые обнаружили одного из самых редких хамелеонов в мире, который считался вымершим с момента его первоначального открытия в 1990-х годах из-за массовой вырубки лесов.

Исследователи обнаружили популяцию хамелеонов-пигмеев Чепмена (Rhampholeon chapmanorum), выживших на небольших участках тропических лесов на юге Малави в юго-восточной Африке.

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Группа исследователей из Южноафриканского национального института биоразнообразия (SANBI) и музеев Малави сделала открытие в 2016 году. Они увидели первого хамелеона на опушке леса.

"Когда мы его нашли, у нас пошли мурашки по коже, и мы просто начали прыгать", - говорится в заявлении ведущего автора Кристал Толли, герпетолога из SANBI и Университета Витватерсранда в Южной Африке. "Мы не знали, получим ли мы еще что-нибудь, но как только мы вошли в лес, их было много, хотя я не знаю, как долго это продлится".

Карликовые хамелеоны Чепмена вырастают до 5,5 сантиметров в длину и ходят по лесной подстилке. Они маскируются по образцу мертвых листьев. Согласно заявлению, они были впервые обнаружены в сокращающемся тропическом лесу на холмах Малави в 1992 году, а позже были выпущены в отдельный лес в 95 км от Микуунди, также в Малави, чтобы повысить их шансы на выживание.

Команда сравнила современные спутниковые снимки леса на холмах Малави с снимками, сделанными в 1980-х годах, и подсчитала, что лес сократился на 80%. Исследователи определили области, где хамелеоны все еще могли жить, и обследовали их, прогуливаясь по лесным тропам ночью с факелами, когда их легче обнаружить.

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Они нашли 17 взрослых хамелеонов на двух участках леса на холмах Малави и 21 взрослого хамелеона и 11 молодых особей на одном участке около Микунди. Согласно исследованию, на других участках леса, которые команда не смогла обследовать, вполне может существовать больше хамелеонов.

Исследователи взяли крошечные образцы тканей из хвостов некоторых взрослых хамелеонов, а затем поместили хамелеонов туда, где они их нашли, и проанализировали их ДНК. Генетические последовательности хамелеонов из трех лесных участков сильно различались, что говорит о том, что хамелеоны становятся изолированными в своих лесных участках и не могут перемещаться между ними для размножения и обмена генами.

"Утрата лесов требует немедленного внимания, прежде чем этот вид достигнет точки, из которой он не может вернуться, - сказал Толли. - Необходимы срочные природоохранные меры, включая прекращение вырубки лесов и восстановление среды обитания для обеспечения связи".

Большая часть лесов на холмах Малави была вырублена и превращена в поля для сельского хозяйства. Команда призывает разработать комплексный план действий по сохранению находящихся под угрозой исчезновения хамелеонов, чтобы они не вымерли.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мадагаскаре найден самый маленький хамелеон.