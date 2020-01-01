Высокий уровень тестостерона не делает мужчин более успешными

Широко распространено мнение, что ваш тестостерон может повлиять на то, где вы окажетесь в жизни. По крайней мере, для мужчин есть некоторые доказательства этого утверждения: несколько исследований связали более высокий уровень тестостерона с социально-экономическим успехом. Но связь отличается от причины, и новое исследование показывает, что, используя ДНК, она может иметь гораздо меньшее значение для жизненных шансов, чем предполагалось ранее.

В предыдущих исследованиях было обнаружено, что руководители-мужчины с более высоким уровнем тестостерона имеют больше подчиненных, а финансовые трейдеры с более высоким уровнем тестостерона приносят большую ежедневную прибыль. Было обнаружено, что уровень тестостерона выше среди более образованных мужчин и среди самозанятых мужчин, что указывает на связь с предпринимательством.

Читай также: Ученые починили дефектные яйцеклетки животных

Гораздо меньше известно об этих отношениях у женщин, но одно исследование показало, что у женщин неблагополучное социально-экономическое положение в детстве было связано с более высоким уровнем тестостерона в более позднем возрасте.

Считается, что благотворное влияние тестостерона действует, влияя на поведение: эксперименты показывают, что тестостерон может сделать человека более агрессивным и более терпимым к риску, и эти качества могут быть вознаграждены на рынке труда, например, в переговорах о заработной плате.

Но ни одно из этих исследований не показывает окончательно, что тестостерон влияет на эти результаты, потому что есть другие правдоподобные объяснения.

Вместо того чтобы тестостерон влиял на социально-экономическое положение человека, возможно, более благоприятное социально-экономическое положение повышает ваш тестостерон. В обоих случаях видна связь между тестостероном и социальными факторами, такими как доход, образование и социальный класс.

Для этого тоже есть правдоподобные механизмы. Во-первых, мы знаем, что социально-экономическое положение вызывает стресс, а хронический стресс может снизить уровень тестостерона . Во-вторых, то, как человек воспринимает свой статус по отношению к другим в обществе, может влиять на его тестостерон: исследования спортивных матчей, обычно между мужчинами, часто показывают, что уровень тестостерона у победителя выше, чем у проигравшего.

Читай также: Генетики выяснили, почему люди покрыты волосами неравномерно

Также возможно, что какой-то третий фактор ответственен за ассоциации, замеченные в предыдущих исследованиях. Например, более высокий уровень тестостерона у мужчин связан с хорошим здоровьем, а хорошее здоровье также может помочь людям добиться успеха в карьере.

Таким образом, связь у мужчин между тестостероном и социально-экономическим положением может просто отражать влияние здоровья. (Для женщин более высокий уровень тестостерона связан с ухудшением здоровья, поэтому ожидается связь между более высоким уровнем тестостерона и более низким социально-экономическим положением.)

Очень сложно выделить эти процессы и изучить только влияние тестостерона на другие вещи. Помня об этой цели, ученые применили метод причинного вывода, названный "менделевской рандомизацией". При этом используется генетическая информация, относящаяся к одному фактору (здесь тестостерон), чтобы изолировать только влияние этого фактора на один или несколько представляющих интерес результатов (здесь социально-экономические результаты, такие как доход и образовательная квалификация).

На циркулирующий в крови тестостерон могут влиять факторы окружающей среды. Некоторые, например время суток, исправить просто. Другие, как и чье-то здоровье, нет.

Важно отметить, что социально-экономические обстоятельства могут повлиять на циркуляцию тестостерона. По этой причине, даже если видна связь между циркулирующим тестостероном и социально-экономическим положением, мы не можем определить, что является причиной.

Вот почему генетическая информация имеет большое значение: ваша ДНК определяется еще до рождения и, как правило, не изменяется в течение вашей жизни (есть редкие исключения, такие как изменения, которые происходят при раке ). Следовательно, если наблюдается связь социально-экономического положения с генетическими вариантами, связанными с тестостероном, это убедительно свидетельствует о том, что тестостерон вызывает различия в социально-экономических результатах. Это потому, что влияние на варианты других факторов гораздо менее вероятно.

У более чем 300 000 взрослых участников Биобанка Великобритании выявили генетические варианты, связанные с более высоким уровнем тестостерона, отдельно для мужчин и женщин. Затем исследовали, как эти варианты связаны с социально-экономическими результатами, включая доход, образовательную квалификацию, статус занятости и лишения на уровне района, а также самооценку риска и общее состояние здоровья.

Читай также: Гены самой старой женщины помогут победить смерть

Как и в предыдущих исследованиях, обнаружено, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона имели более высокий семейный доход, жили в менее неблагополучных районах и с большей вероятностью имели высшее образование и квалифицированную работу. У женщин более высокий уровень тестостерона был связан с более низким социально-экономическим положением, в том числе более низким семейным доходом, проживанием в более бедных районах и более низкими шансами на получение высшего образования.

В соответствии с предыдущими данными, более высокий уровень тестостерона был связан с лучшим здоровьем мужчин и плохим здоровьем женщин и более рискованным поведением мужчин.

Однако было мало доказательств того, что генетические вариации, связанные с тестостероном, вообще влияют на социально-экономическое положение. Как у мужчин, так и у женщин не обнаружили влияния генетических вариантов, связанных с тестостероном, на какие-либо аспекты социально-экономического положения, здоровья или принятия риска.

Поскольку ученые выявили меньшее количество генетических вариантов, связанных с тестостероном, у женщин, оценки для женщин были менее точными, чем для мужчин. Следовательно, нельзя исключить относительно небольшое влияние тестостерона на социально-экономическое положение женщин. В будущих исследованиях можно будет изучить ассоциации у женщин с использованием более крупных выборок, специфичных для женщин.

Но что касается мужчин, генетические результаты ясно показывают, что предыдущие исследования могли быть искажены влиянием дополнительных факторов, потенциально включая влияние социально-экономического положения на уровень тестостерона. И результаты показывают, что, несмотря на социальную мифологию, связанную с тестостероном, он может иметь гораздо меньшее значение для успеха и жизненных шансов, чем предполагали более ранние исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики вывели корову, дающую молоко без аллергена.