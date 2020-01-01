Дельта-вариант коронавируса может быть заразным, как ветряная оспа

Новое исследование не очень утешительно для всех нас.

Дельта-вариант может быть заразным даже для привитых pixabay

Согласно внутреннему докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дельта-вариант коронавируса может быть таким же заразным, как ветряная оспа, и вызывать более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты.

Вакцины по-прежнему очень эффективны, особенно в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти, но могут быть менее эффективными в предотвращении инфекции или передачи дельта-варианта, согласно слайдам CDC, впервые полученным The Washington Post.

Читай также: Одна доза вакцины не спасает от дельта-варианта коронавируса

Слайды были опубликованы в CDC и содержат некоторые данные - как опубликованные, так и неопубликованные, - которые повлияли на недавний сдвиг в рекомендациях CDC. "Признайте, что война изменилась", - говорится в отчете CDC.

Один из основных выводов слайдов заключается в том, что при нынешнем уровне вакцинации в США дельта будет продолжать экспоненциально распространяться без других мер по смягчению последствий, таких как ношение масок вакцинированными людьми. "Учитывая более высокую трансмиссивность и текущий охват вакцинами, ношение масок всеми необходимо для снижения передачи дельта-варианта", - говорится в презентации.

27 июля CDC обновил свои инструкции по использованию масок, в которых говорится, что полностью вакцинированные люди должны возобновить ношение масок в общественных помещениях в районах со значительной передачей коронавируса. Согласно слайдам, дельта-вариант "отличается от предыдущих штаммов". Согласно сводному слайду, он "очень заразен", "вероятно, более серьезен", и "прорывные инфекции могут передаваться так же легко, как и невакцинированные".

Согласно отчету, в настоящее время наблюдается около 35000 симптоматических прорывных инфекций (с любым вариантом) в неделю среди 162 миллионов вакцинированных американцев. Согласно национальным оценкам, в настоящее время риск симптоматических заболеваний снижен в восемь раз, а риск госпитализации и смерти - в 25 раз среди тех, кто полностью вакцинирован, по сравнению с невакцинированными.

Читай также: Под угрозой все: Коронавирус может заражать всех млекопитающих

Однако, согласно слайдам, риск заражения дельта-вариантом, вероятно, снижается только в три раза у вакцинированных.

Вариант дельта более передается, чем вирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадку Эбола, простуду, сезонный грипп, грипп испанку и оспу, и так же передается, как ветряная оспа.

Более того, люди, инфицированные дельта-вариантом, могут нести более высокую вирусную нагрузку, чем люди, инфицированные другими вариантами, и выделять вирус - таким образом, имея возможность распространять его - дольше, согласно слайдам. Небольшое предварительное исследование показало, что люди, инфицированные дельта, могут нести более чем в 1000 раз больше вирусных частиц и давать положительный результат на два дня раньше, чем инфицированные исходным вирусом.

На слайдах CDC говорится, что, согласно опубликованным данным из Канады, Сингапура и Шотландии, "дельта-вариант может вызывать более серьезное заболевание, чем альфа или предковые штаммы".

Читай также: Найдены организмы, которые питаются вирусами

Данные из Англии, Шотландии, Канады и Израиля показывают, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна в отношении предотвращения госпитализации или смерти где-то между 93% и 100%, но эффективна в предотвращении симптоматического заболевания, вызванного дельта-вариантом, от 64% до 88%.

Более того, согласно слайдам, прорывные случаи будут чаще происходить в условиях скопления людей и в группах, для которых вакцина работает менее эффективно, включая людей с ослабленным иммунитетом или пожилых людей. Согласно презентации, риск госпитализации и смерти выше среди пожилых людей по сравнению с более молодым населением, независимо от прививочного статуса.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили в кишечнике человека 140 тысяч видов вирусов.