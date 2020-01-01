Устойчивый вариант SARS-CoV-2 может появиться в любое время

Мы можем упустить момент, когда коронавирус мутирует.

В надежде на то, что программы массовой вакцинации в конечном итоге положат конец пандемии COVID-19, граждане всего мира выстраиваются в очередь, чтобы получить прививку.

Пока что попытки обуздать вспышку болезни путем распространения иммунитета таким образом, похоже, работают, но, согласно новому исследованию, сейчас также может быть худшее время, чтобы ослабить бдительность.

Группа ученых под руководством исследователей из Института науки и технологий Австрии рассчитала риск появления вакцинно-устойчивого штамма при различных сценариях в соответствии с модифицированной моделью передачи SARS-CoV-2.

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Центральным в каждом сценарии был уровень вакцинации среди 10-миллионного населения в течение трех лет и степень, в которой нефармацевтические вмешательства, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, имеют значение.

Неудивительно, что быстрое развертывание, при котором каждый получит свою полную квоту одобренных иммунизаций в кратчайшие сроки, оставит смертоносному коронавирусу мало возможностей для случайного развития устойчивых к антителам генов.

С другой стороны, беспрепятственное распространение мутирующего вируса через восприимчивую популяцию дает патогену много шансов бросить кости на новые необычные таланты, которые могут помочь ему с большей эффективностью переключаться между большим количеством хозяев.

Мы можем представить себе, что самый коварный вид патогена - тот, который будет внедрять инновации, чтобы избежать нашей иммунной системы еще более коварными способами - возникнет в популяции, где никто не вакцинирован.

“Напротив, противоречивый результат нашего анализа заключается в том, что самый высокий риск установления устойчивого штамма возникает, когда большая часть населения уже вакцинирована, но передача инфекции не контролируется“, - заключают исследователи.

В частности, в ситуациях, когда разрешено распространение эмерджентного штамма, его появление происходит, когда около 60 процентов из этих 10 миллионов граждан были полностью иммунизированы.

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Наличие почти двух третей населения с полной квотой прививок может показаться подходящим временем, чтобы сбросить маску и обнять близких в честь новообретенной свободы. К сожалению, согласно предсказаниям этой модели, лучшего времени для расслабления быть не может.

“Одна простая конкретная рекомендация - поддерживать низкий уровень передачи, даже когда большая часть населения была вакцинирована, путем принятия неотложных немедикаментозных мероприятий (т. Е. Строгого соблюдения социального дистанцирования) в течение разумного периода времени, чтобы обеспечить появление новых линий устойчивых штаммов“, - советуют исследователи.

Каждый раз, когда вирусная частица реплицируется, есть шанс, что ее библиотека генов перейдет в новую конфигурацию. Любая из этих конфигураций потенциально может перехитрить иммунную систему, которая уже получила вакцину, в результате чего мы все снова останемся без защиты.

Нам не нужно делать эту лотерею легкой. Создание как можно большего количества препятствий для вируса гарантирует, что ему нужно будет использовать все хитрые трюки в книге, прежде чем он получит большой приз.

Цель коллективного иммунитета - переменчивая, зависящая от большего количества факторов, чем просто от количества людей, обладающих достаточным количеством антител, чтобы предотвратить серьезную инфекцию.

Конечно, вакцины играют центральную роль в возвращении всех нас к более интимной, менее замкнутой жизни. Очень важно как можно быстрее поразить большое количество иммунизированных тел. Но стратегия - это не та стратегия, в которой мы можем убрать ногу с педали акселератора по мере приближения к финишу.

Во всяком случае, сейчас самое время удвоить ставку, чтобы невзгоды, которые мы пережили, не превратились в жертвы, принесенные напрасно.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс рассказал, когда мы вернемся к нормальной жизни.