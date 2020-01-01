Из Арктики сейчас утекают высокие концентрации вечных химикатов

Полифторалкильные и перфторалкильные вещества (ПФАС) известны как "вечные химические вещества", потому что они не разрушаются естественным образом в окружающей среде. Новое исследование показывает, что растущие темпы таяния арктических льдов приводят к утечке большего количества этих химикатов в окружающую среду.

ПФАС не происходят из Арктики, но они там оседают - они используются во всех видах продуктов и процессов, созданных человеком, от коробок для пиццы до пенопласта, используемого для тушения пожаров. Попадая в атмосферу, они часто оказываются в ловушке арктических льдин.

В этом нет ничего нового. Но в новом тревожном исследовании, проведенном химиками из Ланкастерского университета в Великобритании, выяснилось, что концентрации ПФАС в объемном морском льду тесно связаны с соленостью воды. Таким образом, чем более соленое море, тем более концентрированными становятся эти вечные химические вещества.

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Проблема в том, что планета нагревается , циклы таяния и замерзания образуют очаги очень соленой океанской воды, упаковывая ПФАС в крошечные бассейны. В конце концов, эти высококонцентрированные химические вещества попадают в общий круговорот.

"Изменение характера морского льда, с более ранними и неустойчивые периоды оттепели, могут быть изменения обработки и выбросу загрязняющих веществ наряду с основными питательными веществами, которые , в свою очередь , влияет на флору и фауну на базе морской пищевой сети", - говорит экологический химик Криспин Халсалл из Ланкастерского университета в Великобритании.

Известно, что ПФАС токсичны как для людей, так и для животных, поэтому их выброс в пищевую цепочку вызывает такое беспокойство. Предыдущие исследования связывали их с проблемами, включая повреждение печени и проблемы с ростом плода.

Более ранние исследования показали, что концентрации ПФАС в поверхностной морской воде, близкой к таянию арктических льдин, были в два раза выше, чем сопоставимые значения, полученные в Северном море.

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Основываясь на другом недавно опубликованном исследовании, кажется, что многие из этих химикатов попадают через снег на поверхность льда.

Чтобы более подробно изучить, как эти химические вещества могут высвобождаться, команда использовала камеру с искусственным морским льдом для проведения контролируемых экспериментов, которые измеряли движение химических веществ между водой и льдом во время фазовых сдвигов.

Первоначально, когда лед тает, вода несет в себе большой процент растворенных в ней солей.

Команда обнаружила, что эта часть не только содержала большое количество ПФАС, но и в основном состояла из разновидностей с более короткой цепью. Позже, когда талая вода стала свежее, цепи ПФАС стали несколько длиннее.

Продолжительные периоды таяния воды в Арктике приводят к высвобождению этого рассола и его более регулярному смешиванию с талой водой снега, что, по мнению исследователей, может быть причиной этих повышенных концентраций загрязнения.

Проблема в том, что сейчас мы наблюдаем, как в Северном Ледовитом океане преобладает однолетний лед, который заменяет более старый лед, который образовывался в течение многих лет. Этот молодой лед содержит много подвижного рассола, который может взаимодействовать со снегом и дополнительно концентрировать загрязняющие вещества ПФАС.

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И это неотложная проблема для организмов, находящихся в прямом контакте со льдом - организмов, находящихся на дне пищевой цепи Арктики, - которые часто перекусывают соляные каналы льдин, к которым они подключены, и теперь будут подвергаться большему количеству из них. химикаты.

Исследование является частью проекта EISPAC (Воздействие ледовых стрессоров и загрязнителей на арктическую морскую криосферу), проводимого организациями из Великобритании и Германии. Команда призывает к дальнейшим ограничениям на использование ПФАС в будущем.

"Чтобы понять эти сложные, но потенциально важные процессы, особенно в отношении химического воздействия на организмы, лежащие в основе морской пищевой сети, теперь необходимы более контролируемые эксперименты, а также тщательные наблюдения в полевых условиях", - заключают исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике нашли рекордное количество микропластика.